Le match : Pau fait un grand pas vers le maintien

Après l'humiliation reçue à la Rochelle, la Section Paloise avait une féroce envie de rachat en recevant le Racing 92 dans une partie également marquée par un besoin urgent de points dans l'optique du maintien. Dans ce sens l'entame était Paloise et le carton jaune infligé à Louis Dupichot ouvrait des espaces pour les attaques Béarnaises. Pas anéantis par l'enjeu, les onzièmes du championnat se montraient solides en conquête et pouvaient ainsi lancer des attaques avec des trois-quarts inspirés. Après la mi-temps, la générosité défensive Paloise faisait reculer toutes les attaques ciels et blanches.

Dans le sillage de Gunther, Lespiaucq ou encore Vatubua, Pau a plaqué, gratté, avancé et s'est surtout retrouvé sur des valeurs de combat. Peu après l'heure de jeu, les Palois ont bien failli tout perdre avec l'exclusion de Votu. Mais encore une fois la solidarité et l'envie affichée a permis de tenir bon et de prouver aux yeux du monde que la place de la Section était bien en Top 14.

Les meilleurs : Gunther en mode guerrier, Votu génial puis gênant

Au cœur d'un pack Béarnais prêt au combat, Pierrick Gunther se sera montré d'une importance capitale. Présent en défense, précieux en touche, il aura plaqué à tour de bras et sera venu systématiquement gêner autour des rucks, récupérant ainsi quelques précieux ballons.

Auteur d'un superbe essai, Votu a fait rêver les siens avant de leur faire entrevoir une fin cauchemardesque. Après avoir inscrit son huitième essai de la saison sur une relance depuis les 22 mètres Palois, l'ailier Fidjien s'est rendu coupable d'un placage au delà de la zone des épaules sur Iribaren. A 20 minutes de la fin de la partie son carton rouge aurait pu couter cher à ses coéquipiers.

Top 14 - La faute de Watisoni Votu (Pau) sur Teddy Iribaren (Racing 92) (Crédit Photo : David Le Deodic)Midi Olympique

Le fait du match : Le Racing trop peu tranchant

S'ils n'ont pas touché terre en première période, subissant sans cesse les assaults Palois, les coéquipiers de Finn Russel ont livré une meilleure seconde période. Prenant le jeu à leur compte, ils ont enchainé les temps de jeu, tantôt sur les ailes tantôt au près. Mais cette domination a longtemps été trop stérile pour inquièter des Palois généreux en défense et reprendre le score. Ne marquant que sur des exploits personnels ils ont également manqué des occasions toutes faites, la dernière en fin de rencontre sur un en-avant de Jordan Joseph.

La stat' : Sixième défaite à l'extérieur pour le Racing

Après Toulouse, La Rochelle, Bordeaux-Bègles, Lyon et Castres c'est la sixième défaite du Racing hors de ses bases cette saison. Impuissants aujourd'hui, les joueurs du duo Labit-Travers n'ont jamais semblé en mesure d'inquièter les Palois. Ce manque de réussite à l'extérieur, en plus de les éloigner de Toulouse et Clermont, virtuellement demi-finalistes, pourrait coûter cher aux joueurs du "92" dans leur quête d'un barrage à l'Arena.

La décla de Charly Malié

" Prendre 70 points à La Rochelle c'est inadmissible, on avait à cœur de se racheter "

La question : La Section Paloise a-t-elle assuré son maintien en battant le Racing ?

Après un passage à vide de quatre défaites de rang, les Palois ont enfin renoué avec la victoire au terme d'un gros combat. Une victoire comme un bol d'air au moment où les poursuivants se faisaient sentir derrière et avant de vivre deux déplacements périlleux à Toulouse et chez le Stade Français. Au terme d'une saison compliquée, où les Palois ont du revoir leurs ambitions à la baisse, l'essentiel a peut-être été acquis cet après-midi avant de se lancer définitivement dans la saison prochaine.

Avant les rencontres Agen-Lyon et Montpellier-Grenoble, Pau compte respectivement huit et dix points d'avance sur ses principaux concurrents.

Par Léo-Pol Platet

Crédit de la photo de couverture : David Le Deodic