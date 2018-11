Top 14 - L'antisèche : après ce nul contre Clermont, Grenoble a largement de quoi se maintenir

Le résumé

Longtemps ce match n'aura pas vu d'équipe dominer à outrance. Ainsi, les équipes se rendent coup pour coup et profitent plus ou moins des erreurs adverses. Au centre de l'attention toute la partie, Gaëtan Germain rate une première tentative face aux perches suite à un hors-jeu d'alignement des Clermontois. Judicaël Cancoriet dispute illicitement un lancer dans les airs : Germain marque les premiers points de son équipe. Patricio Fernandez manque une pénalité aux 40 mètres, son homologue isérois lui répond par un autre échec quelques minutes plus tard.

Le premier essai viendra d'une nouvelle erreur avec Cancoriet qui récupère une touche grenobloise dans les 5 mètres de son équipe mais personne n'est à la retombée si ce n'est Beka Gigashvili qui aplatit. Les 2 points de la transformation sont vendangés par l'arrière du FCG. Par la suite, Clermont parviendra de moins en moins à organiser son attaque. La faute à une défense grenobloise remarquable, qui conteste particulièrement bien dans les rucks.

Les Clermontois ne doivent leur salut qu'à leurs individualités en attaque. Alivereti Raka perce une nouvelle fois dans l'axe, donne à Apisai Naqalevu qui a bien suivi. Et Isaia Toeava peut conclure quelques instants plus tard. Même chose à la 57e quand Raka fait un trou de plusieurs dizaines de mètres et marque, ou 10 minutes plus tard lorsque c'est au tour de Peceli Yato d'offrir un festival dans la défense du FCG. Mais particulièrement dans les 10 dernières minutes l'ASM est trop dominée en mêlée voire dans l'intensité pour tenir cette victoire. Et Alaska Taufa délivre son équipe à la 75e en arrivant bien lancé à la sortie d'une mêlée. Germain ajuste le tir et ramène les siens à égalité. Bénéficiant d'une pénalité excentrée à plus de 40 mètres après la sirène, l'ancien Briviste échoue sur le poteau et ne donne pas la victoire à Grenoble.

Le fait

Deux équipes, deux styles. En l'absence de nombreux cadres, Clermont affichait toutefois une équipe relativement compétitive. Mais le match a prouvé que les automatismes manquaient entre les joueurs de la ligne d'arrière. Les joueurs comme Raka ou Yato ont sauvé un collectif peu combatif qui aurait pu (dû?) perdre ce match. Tout le contraire de Grenoblois extrêmement vaillants, soudés mais peu réalistes.

Le joueur

Alivereti Raka a été inarrêtable. Chaque ballon qu'il a porté était un danger pour la défense grenobloise, pourtant très sereine et peu inquiétée. Dès son premier ballon à la 7e il perce et élimine 3 défenseurs. Il permet l'essai de Timani au retour des vestiaires avant de marquer un peu plus tard le sien en solitaire au terme d'une percée monumentale. Au vu de son animation collective aujourd'hui, l'ASM doit beaucoup à son ailier.

La stat' : 11

Malheureusement on ne peut omettre la médiocre réussite au pied de Gaëtan Germain, qui a eu certes des tentatives difficiles à rentrer mais a tout de même laissé 11 points en route et probablement la victoire. Le FCG a néanmoins prouvé qu'il avait le niveau du Top 14, en pénalisant abondamment le leader clermontois dans le jeu au sol. Un meilleur pourcentage au pied pourrait faire grandir cette équipe et récompenser son gros travail dans les rucks notamment.

La question

Clermont peut-il rester en tête durablement avec les week-ends doublons ?

Les nombreux appelés en équipe de France et les blessés ont marqué l'ASM plus qu'il n'y paraissait. Si le club auvergnat possède une profondeur de banc remarquable, il a montré un visage bien plus pâle qu'il y a quelques semaines. Les Clermontois devront s'habituer à jouer sans ses internationaux car les week-ends de rencontres internationales sont nombreux dans la saison.

Par Quentin Put.