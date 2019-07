C’est la bête noire de toutes les défenses en Top 14. Cheslin Kolbe a été l’un des atout vitesse cette année au sein de l’effectif Toulousain, fraichement champion de France. Avec des essais plus magnifiques et spectaculaires les uns que les autres, l’international sud-africain de 25 ans et son petit gabarit de 1,71m pour presque 80kg, a marqué cette année huit essais, avec un temps de jeu de 1 807 minutes toutes compétitions confondues.

Encore trop peu connu en Afrique du Sud, l’ailier des Rouge et Noir s’est révélé en Top 14 après son arrivée au club toulousain en 2017. Depuis, en empilant les étincelles et les actions de classe, mais surtout en s’imposant comme le meilleur joueur du Top 14, le feu follet a mis tout le monde d’accord.

Des courses folles vers l’en-but

On ne compte plus le nombre d’essais où Cheslin Kolbe se lance à toute vitesse vers l’en-but adverse. Lors de ses entrainements, il effectue le 100 mètres en moins de 11 secondes, une performance stupéfiante pour un joueur de rugby. En comparaison, le record du monde sur 100 mètres, tenu par le sprinteur Usain Bolt, est de 9 secondes 58.

"Ce que je préfère, c’est avoir une influence positive sur l’équipe. Je dois simplement prendre les bonnes décisions sur le terrain et amener le talent dont l’équipe a besoin". Ainsi, avec ses appuis et ses courses folles, il marque souvent et n’oublie jamais de servir ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Lors de cette saison 2018/2019, on n’oublie donc pas l’essai du Sud-Africain contre le Stade rochelais en demi-finale. Une superbe réalisation du joueur qui s’est faufilé dans un trou de souris et en éliminant pas moins de quatre défenseurs adverses en bord de touche, à l’entrée des 22 mètres, pour finir tranquillement dans l’en-but rochelais.

Son parcours