Top 14 - Killian Geraci (Grenoble) : "Je vais tout faire pour qu’on reste en Top 14"

Rugbyrama : Grenoble a mal débuté 2019 avec trois défaites, dont celle face à Castres (6-16) en Top 14. Quels enseignements en avez-vous tirés ?

Killian Geraci : C’est sûr qu’en ce moment c’est un peu compliqué. Contre Castres et Trévise (7-39) même si c’était la Coupe d’Europe, c’était un peu dur. On sait qu’il ne reste pas beaucoup de temps avant la fin de la saison, maintenant il faut qu’on arrive à faire des gros matchs.

Ce match contre Castres a-t-il laissé un goût amer ?

K.G. : Oui. On a raté notre entame de match. On est passés un peu à côté de la première mi-temps, cela nous a mis un peu dans le rouge tout le match. Il faut s’en servir pour avancer pour les autres matchs.

" L’état d’esprit doit être un peu meilleur à Toulouse avec plus d’intensité, d’envie et d’application aussi "

Vous étiez titulaire en troisième ligne face au CO. Est-ce un poste que vous appréciez ?

K.G. : J’aime bien y jouer. Après, je n’ai pas beaucoup d’expérience à ce poste, il me reste énormément de choses à apprendre. Il faut que je travaille ça à l’entraînement, si je commence à y jouer. En troisième ligne, ça court plus, ce ne sont pas les mêmes placements sur le terrain qu’en deuxième ligne. Même s’il y a des choses qui se rejoignent, c’est différent. Il faut que ça devienne une habitude, ne plus que je pense à où je dois aller si je suis aligné à ce poste.

Le FCG se rend dimanche (12 h 30) à Toulouse. Quelles sont les attentes du groupe sur ce déplacement très compliqué ?

K.G. : On essaie de toujours jouer pour prendre des points, pour faire le mieux possible. On y va pour essayer de faire quelque-chose. […] L’état d’esprit ? Il doit être un peu meilleur que sur les derniers matchs avec plus d’intensité, d’envie de toute l’équipe et d’application aussi. Que les choses qu’on se dit à l’entraînement, on les fasse en matchs.

Le groupe Grenoblois prépare son match face à Toulouse Crédit Photo : Laurent GéninRugbyrama

La semaine dernière, Lyon a officialisé votre arrivée la saison prochaine. La fin d’année 2018 a-t-elle été compliquée avec ce choix entre rester à Grenoble ou partir ?

K.G. : J’ai beaucoup réfléchi. C’était une décision pas facile, maintenant elle est prise. Je suis encore grenoblois cette saison et je vais tout faire pour qu’on reste en Top 14.

Qu’est-ce qui a fait pencher la balance en faveur du Lou finalement ?

K.G. : Le projet que Lyon proposait. Même si celui de Grenoble est très, très bien, c’est un projet encore d’une autre ampleur, avec toutes les infrastructures. C’est quelque-chose qui m’attirait. Il y a aussi des joueurs que je connais des U20, ça a aussi fait un peu pencher la balance.

" On a vécu un truc assez fou ensemble à la Coupe du monde. Ce sont des liens qui vont rester à vie "

Après Toulouse, vous rejoindrez Marcoussis pour préparer les deux premiers matchs du Tournoi des 6 Nations U20 face au pays de Galles et l’Angleterre. Que ressentez-vous avant de retrouver une partie du groupe avec lequel vous avez gagné le Tournoi et la Coupe du monde l’an dernier ?

K.G. : J’ai noué des liens très forts avec certains que je serai content de retrouver. On a vécu un truc assez fou ensemble à la Coupe du monde pour ceux qui y étaient. Ce sont des liens qui vont rester à vie, je pense. […] Même si j’ai déjà fait deux ans en U20, c’est quand même quelque-chose d’assez exceptionnel de monter à Marcoussis avec les moins de 20 ans pour jouer le Tournoi des 6 Nations. J’ai envie d’y être et de disputer des matchs. On va voir comment le staff va gérer les choses. L’année dernière, il avait fait beaucoup de rotations, je n’avais fait que trois matchs dans le Tournoi. J’espère jouer le plus possible.

Si Antonin Berruyer ne sera plus à vos côtés cette année, le pilier Eli Eglaine et le talonneur Mathis Sarragallet, qui évoluent avec les Espoirs de Grenoble, ont été sélectionnés avec vous.

K.G. : Je les connais un peu. J’avais joué en Crabos avec eux il y a deux ans. Après ce n’est pas comme Antonin avec qui je suis tout le temps mais ils sont au centre de formation avec nous. La formation grenobloise est représentée chaque année en U20. C’est très bien pour le club.

Kilian Geraci - France U20Icon Sport

Vos anciens coéquipiers chez les Bleuets Romain Ntamack et Demba Bamba sont eux avec le XV de France. Cela vous donne-t-il des idées pour le futur ?

K.G. : Je pense que c’est le rêve de tout le monde de jouer en équipe de France mais c’est quelque-chose qui est encore assez loin je pense, et qui est difficile à atteindre. Maintenant, c’est avec le travail que je vais peut-être y arriver. Il faut de la patience.

Ntamack et Bamba sont les exemples que des champions du monde U20 peuvent avoir leur chance au plus haut niveau. C’est encourageant pour les jeunes ?

K.G. : Oui, c’est très encourageant. Cela montre que le staff des Bleus a confiance en la jeune formation française. Maintenant, on sait que c’est très compliqué d’y arriver. Il faut d’abord atteindre un très bon niveau en Top 14, ou en Pro D2 pour Demba Bamba, pour pouvoir espérer être sélectionné avec le XV de France.

Propos recueillis par Laurent GENIN