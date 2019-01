Top 14 - Karl Château (Perpignan) : "L'Usap joue quasiment sa saison face à Pau"

Rugbyrama : Avec quel état d'esprit basculez-vous sur le Top 14 et cette échéance très attendue ?

Karl Château : Il y a beaucoup d'impatience. D'autant que le groupe a commencé à préparer ce match depuis plusieurs semaines, que ce soit que ce soit physiquement et tactiquement, avec la gestion des blessés ou le travail vidéo. Dès la défaite à Paris, tout le monde était tourné sur ce rendez-vous. En début de semaine dernière, nous avons commencé à voir les images de Pau et nous avons complété cette analyse lundi avec leur rencontre du week-end. Il y a une bonne émulation, la pression monte en vue de ce rendez-vous décisif.

Un succès face au dixième du championnat paraît indispensable si vous voulez encore croire à un hypothétique maintien. Peut-on parler de victoire impérative ?

K.C. : Il ne faut pas se le cacher : on joue quasiment notre saison sur ce match. Il devient vital de gagner, sinon... C'est ce après quoi tout le monde court depuis longtemps. Pau l'a emporté à Agen en plus. Si nous parvenons à les battre, nous rattraperions un peu de notre retard. Ca enclencherait une bonne dynamique et appellerait peut-être d'autres résultats positifs.

Aimé-Giral a été plutôt patient jusque-là mais attend aussi la première victoire avec impatience. Avec Pau, Agen et Grenoble sur les trois prochaines réceptions, vous n'avez plus de droit à l'erreur vis-à-vis de vos supporters...

K.C. : Le public est encore derrière nous, c'est une chance pour l'équipe. On ne s'est pas enlevé depuis le début du championnat mais, malgré tous nos efforts, ça ne suffit pas pour l'heure. Il faut gagner à un moment donné si l'on veut qu'il continue à nous soutenir. Nous avons la même perception que nos supporters : le maintien sera impossible si l'on ne bat pas ces équipes. L'espoir doit se faire sur ces matchs-là. Ca commence dès samedi.

Quelles leçons avez-vous retenu de toutes les défaites passées ?

K.C. : En conquête, c'est plutôt stable, il n'y a pas trop de défaillance sur nos lancements. L'occupation, ça va mieux. Nous avons souvent le ballon, c'est bien, mais il faut arriver à être plus réalistes sur les temps forts. Quant aux temps faibles, nous devons apprendre à les gérer. Disons que chez nous, ils sont rapides : l'adversaire nous transperce et marque trop facilement derrière. Ca ne doit plus arriver. La défense est notre préoccupation depuis le mois de décembre, déjà. C'est un gros axe de travail. Nous devons être plus compacts et rigoureux sur ce secteur. A Paris, ça nous avait encore coûté cher avec l'essai de Fickou en début de seconde mi-temps alors que nous étions dans le match. Pareil pour les sorties de camp. L'équipe se remet trop souvent dans le dur après avoir scoré. Ca ne permet pas d'engranger de la confiance et de sortir la tête de l'eau.