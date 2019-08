Rugbyrama : Avec cette victoire à Agen en guise de premier match avec Toulon, en plus avec deux essais marqués, vous ne pouviez pas rêver mieux comme débuts ?

Julien Hériteau : C’est vrai mais le plus important c’est la victoire. C’était un match un peu particulier pour moi parce que je revenais à Agen, sur mes terres, avec tous mes potes en face. Donc j’avais une pression supplémentaire. Pendant la semaine précédente, j’ai eu l’occasion d’appeler des mecs avec qui je jouais. Je les ai vus la veille du match, on s’est mis "quelques pièces", on a discuté un peu de l’état d’esprit de nos équipes. Chacun voulait, entre guillemets, casser la bouche à l’autre, donc ça s’annonçait dur. Mais je n’avais pas forcément d’appréhension.

Comment se sont passés ces premiers mois à Toulon ? Et cette préparation ?

J.H. : Franchement, très bien. Je suis installé à proximité du stade. Je vis avec ma copine, donc je ne suis pas tout seul. Ça facilite les choses. J’ai aussi été très bien accueilli par les gens du club, le staff comme les joueurs. Et il y a une sorte d’entraide entre recrues. C’est très intense en termes de préparation physique. Mais c’est ce qu’il faut, c’est très bien. Au niveau rugbystique, ça me change un peu de ce que j’ai vécu l’an dernier. La redistribution des joueurs sur le terrain, par exemple, est plus exigeante. C’est ce que je ressens. Et les centres ont un rôle assez important dans l’animation offensive de l’équipe donc ça me permet d’avoir un peu plus de responsabilités. Ça me plaît.

Qu’est-ce qui vous a encouragé à rejoindre le RCT ?

J.H. : J’avais comme idée de partir pour jouer autre chose que le maintien, comme on le faisait avec Agen depuis deux saisons. Cela a été possible par l’appel de Toulon donc je me suis dit pourquoi pas ? C’est un grand club, qui joue l’Europe, le haut de tableau de Top 14. Il y a de grands joueurs, ce qui va me permettre de progresser. Même si je ne suis plus tout jeune, j’ai encore des trucs à apprendre. Le nouveau projet m’a aussi convaincu.

Passer de la lutte pour le maintien à celle pour les phases finales change-t-il quelque chose ?

J.H. : Quand tu joues le maintien, tu as le couteau sous la gorge à certains matchs, il y a vraiment de la pression, c’est dur à vivre. J’ai l’impression, même si je ne l’ai jamais vécu, que c’est plus facile de vivre une saison dans l’autre sens, c’est-à-dire de jouer une qualification en phases finales.

Arriver dans une équipe en reconstruction permet-il de s’intégrer plus rapidement ?

J.H. : C’est certain. L’équipe a vachement tourné. On reconstruit sur un nouveau projet, avec beaucoup de jeunes. Donc les cartes sont redistribuées. Ce n’est pas forcément le cas quand tu arrives dans une équipe déjà rodée. Au centre, par exemple, il n’y a que des recrues.

" Il me tarde de vivre l’arrivée au stade et d’entendre le Pilou-Pilou "

Quel regard portez-vous sur la concurrence avec Julian Savea ou Ben Te’o, tous deux internationaux ?

J.H. : Ce sont de grands joueurs et il y en faut. Julian, on l’a vu ce weekend, c’est un mec qui met l’équipe dans l’avancée. À un moment il défend, il défonce un mec. Ce n’est que du positif. La concurrence c’est important. J’ai toujours aimé en avoir, sinon tu deviens moins exigeant avec toi-même. Ce qui est dommage, c’est la blessure de Duncan (Paia’aua, victime d’une rupture du tendon d'Achille, ndlr) car il avait montré que c’était un super joueur.

Il faudra attendre la 3ème journée et la venue de Lyon pour vous voir découvrir Mayol et son public, ressentez-vous de l’appréhension ?

J.H. : Tout le monde parle de la ferveur des Toulonnais. À l’entraînement déjà, il arrive que ce soit blindé, il y a du monde partout. Tu sens qu’il y a quelque chose derrière ce club. Donc oui, il me tarde de vivre l’arrivée au stade, d’entendre le Pilou-Pilou et découvrir l’ambiance. Je pense qu’on a démontré notre envie le weekend dernier. Maintenant il faut confirmer contre Bordeaux, puis à domicile. C’est là où on sera le plus attendu. À nous d’être irréprochable et de gagner les matchs.

Vous évoquez votre prochaine rencontre, à Bordeaux, samedi. C’est une équipe qui vous a battu en match de préparation. Comment voyez-vous ce match ?

J.H. : On va certainement aborder ce match avec un esprit revanchard puisqu’on tenait le match à la mi-temps et qu’au final on prend une déculottée (39-14, ndlr). On l’a, je pense, tous dans un coin de la tête donc on va y aller motivé.

Top 14 - Julien Hériteau (Toulon) contre AgenIcon Sport

En plus du Top 14, le RCT disputera le Challenge Européen. Est-ce un objectif ?

J.H. : Ça reste une compétition européenne, avec des équipes performantes, donc il faut la jouer à fond. Puis il y a un titre à glaner au bout.

A titre personnel, vous êtes-vous fixé des objectifs ? Comme un jour pouvoir intégrer l’équipe de France ?

J.H. : Jouer le plus possible, gagner des matchs et le Top 14 (rires). Chaque joueur a envie de toucher ça. Mais pour l’instant je me concentre sur le fait de jouer et gagner une place à Toulon, parce que pour l’instant, je n’ai encore rien montré.

Thibault Sarrazin