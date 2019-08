Rugbyrama : Beaucoup se demandait comment le Stade Français allait rebondir après une intersaison mouvementée (départ de Sergio Parisse, licenciement de Djibril Camara, affaire Stassen). On a le sentiment que les matchs amicaux ont apporté des réponses encourageantes…

Julien Delbouis : On a certes gagné nos matchs amicaux (contre Nevers, Bayonne et Aurillac) mais il ne faut pas non plus s’enflammer. C’était contre des équipes de PRO D2 et un promu. Ce ne sera pas le même contexte contre Lyon (samedi, 18 heures). Après, le plus important, c’était de gagner, de prendre de la confiance. On a gagné sur la dernière action à Bayonne. Ça fait du bien aux têtes même si on doit encore énormément progresser dans le jeu. Mais les histoires de l’intersaison, notamment avec Stassen, ont été digérées. On en a très peu parlé dans le vestiaire.

" Les histoires de l’intersaison, notamment avec Stassen, ont été digérées "

Heyneke Meyer a la volonté de faire confiance aux jeunes joueurs. Le ressentez-vous ?

J.D. : Oui, d’autant plus qu’on est sur une année de Coupe du monde. À mon poste, Gaël (Fickou) sera au Japon alors j’espère saisir ma chance. Mais Heyneke ne fait vraiment pas de différence entre les jeunes et les joueurs plus expérimentés. Et puis, il sait qu’avec les nouvelles règles de Jiff, il est obligé de s’appuyer sur les jeunes.

Heyneke nous a récemment confié qu’il avait vraiment été surpris par les spécificités du Top 14. Avez-vous l’impression que son discours et son approche ont évolué ?

J.D. : Sur le fond, non. On va vraiment rester sur cette identité de jeu en essayant de le faire plus proprement. La saison dernière, notre jeu avec une grosse défense et de l’occupation nous a permis de réussir de bons coups à l’extérieur. Mais cette année, on ne pourra pas se permettre de passer à côté à Jean-Bouin.

Julien Delbouis (Stade Français) contre La RochelleIcon Sport

Justement, n’est-ce pas plus mal de débuter le TOP 14 à l’extérieur, à Lyon ?

J.D. : Ce qui est sûr, c’est qu’on s’est bien préparés en jouant ces trois matchs amicaux à l’extérieur. Ce serait bien de confirmer sur notre lancée et de conserver ce qui a fait notre force l’année dernière. Après, on va à Lyon en outsider. Je connais bien cette équipe avec de jeunes joueurs internationaux. Ils ont une équipe très compétitive. On y va pour faire un gros match.

" La saison dernière, on a un peu payé une très grosse préparation physique "

L’an passé, vous avez réalisé une grosse première moitié de championnat avant de marquer le pas. Avec le recul, où était le mal ?

J.D. : On a un peu payé une très grosse préparation physique. Au fil des mois, les corps étaient un peu moins frais. Cette année, la préparation était un peu moins intense même si on court énormément à l’entraînement. On sera prêt.

À titre personnel, après avoir joué 16 matchs de TOP 14 dont 10 comme titulaire la saison passée, quelles sont vos attentes ?

J.D. : J’espère déjà avoir le même temps de jeu. La saison dernière a été riche, longue… j’ai énormément appris. En l’absence de Gaël (Fickou), il y a aura un peu moins de concurrence. Il faut savoir en profiter. Je suis jeune. Je veux prendre tout ce qui passe. Pour tous les jeunes joueurs français, c’est une évidence qu’il y a cette même envie d’être titulaire en club pour faire partie de l’aventure de la Coupe du monde 2023 en France.