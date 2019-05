Arias, âgé de 35 ans, souhaitait prolonger d'une année de plus avec le club parisien, où il est arrivé en 2004 en provenance de Colomiers et avec qui il a été sacré champion de France 2007 et 2015. Le deuxième ligne formé au club Alexandre Flanquart, qui s'est engagé avec Bordeaux-Bègles, et le talonneur Laurent Sempéré (33 ans, arrivé en 2008) font également partie des joueurs qui diront au-revoir au Stade Français samedi.