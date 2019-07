2000. Une barre symbolique qui nécessite une longévité extrême, une rigueur de tous les instants, une précision d’orfèvre. Un score atteint par les plus grands buteurs de notre championnat. Désormais, ce ne sont plus quatre, mais cinq joueurs qui sont entrés dans le club très fermé des "2000". Cette année, un jour d’avril 2019, Jonathan Wisniewski inscrivait 15 points lors de la victoire du LOU face à Perpignan (47-9) et rejoignait Richard Dourthe, Romain Teulet, Dimitri Yachvili et Brock James. Une performance exceptionnelle pour un joueur qui n’a jamais été épargné par les blessures.

Comme le bon vin, Wisniewski se bonifie

Le temps ne semble pas d’avoir d’emprise sur lui. Toujours aussi à l’aise techniquement, élégant, tranchant offensivement, l’ancien Columérin n’a pas perdu ce qui fait de lui un des meilleurs ouvreurs du Top 14, sa qualité de buteur. Au fil des blessures et des années qui défilent, il n’a jamais perdu la classe qui le caractérise depuis ses débuts dans l’ère professionnelle. Cette saison, il a inscrit la bagatelle de 245 points, son nom fût même évoqué pour intégrer le XV de France le temps d’un instant. Finalement, il n’en a rien été, principalement en raison de son âge, Jonathan fêtera son 34e anniversaire le 16 juillet prochain. Pourtant, c’est sur le tard que ce joueur s’est révélé aux yeux du grand public malgré un passage de grande qualité durant sept ans au Racing 92.

Top 14 - Jonathan Wisniewski (Lyon) contre ClermontIcon Sport

Sur les bords du Rhône, Jonathan Wisniewski semble avoir trouvé une seconde jeunesse au point de hisser les rouge et noir vers les cimes hexagonales. Un rythme de croisière qui permet à ce joueur de s’épanouir pleinement dans un club bourré d’ambitions. Troisième cette saison et une nouvelle fois demi-finaliste, le LOU ne cesse de grandir, porté notamment par le pied d’un immense champion à l’expérience démentielle.