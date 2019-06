Véritable papa du vestiaire Rouge et Noir, Iosefa Tekori reste un exemple de longévité dans un rugby professionnel toujours plus rugueux et exigent. Titulaire à 28 reprises cette saison, il est l’un des hommes de base du système d’Ugo Mola, tout simplement le joueur le plus utilisé par le staff toulousain avec 1737 minutes disputées sur les terrains du Top 14 et de Challenge Cup.

Constance, longévité et leadership

Leader naturel et professionnel exemplaire, le colosse samoan vivait cette année sa sixième saison sur les bords de la Garonne et le moins que l’on puisse dire, c’est que le temps ne semble pas avoir d’emprise sur lui, il a sûrement vécu la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs du quadruple champion d’Europe à maintenant 35 ans. Indétrônable malgré l’émergence de Florian Verhaeghe et l’arrivée de l’excellent Richie Arnold, il a réalisé une saison pleine dans la cage. Toujours aussi à l’aise techniquement, à la pointe du combat, il a constamment mis son équipe dans l’avancée par ses charges dévastatrices et son activité démentielle dans les zones de rucks.

Il aura une nouvelle fois enthousiasmé le public d’Ernest Wallon par sa générosité, sa rage de vaincre et sa simplicité, caractéristiques qui placent le bonhomme parmi les grands joueurs de notre championnat. Les grands crus toulousains coïncident inéluctablement avec un paquet d’avants dominateur, Tekori en est le plus beau symbole au terme d’une saison de tous les records.

Par Thomas Saint-Antonin