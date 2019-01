Top 14 - Jessy Jegerlehner (Agen) inusable !

Il y a des performances que l'on remarque moins que d'autres. Dans la frustrante soirée de samedi lors de laquelle le SUA a perdu avec les honneurs contre le second du championnat, plusieurs records ont été battus. D'abord celui de l'affluence : 10 569 spectateurs étaient présents à Armandie, soit bien plus que l'autre meilleure affluence de la saison lors de la réception de Bordeaux-Bègles (8 288 personnes). Il y a eu aussi l'incroyable chiffre de l'intransigeance agenaise, dont l'alignement défensif n'a concédé que 3 pénalités dans tout le match. Mais surtout, une prouesse individuelle se démarque : Jessy Jegerlehner a réalisé un nombre hallucinant de 27 plaquages !

Top 14 - Jessy Jegerlehner (Agen) contre le Stade FrançaisIcon Sport

A la sortie de ce match décevant, tous s'accordaient à le dire : "On s'y est filé", reconnaissait le manager Mauricio Reggiardo, "on s'envoie en défense", disait Denis Marchois... Et dans ce collectif solidaire le troisième ligne aile Jegerlehner s'est particulièrement illustré en ratant un seul de ses 27 plaquages effectués. C'est le meilleur total de l'histoire du championnat et il vient battre celui de Mathieu De Giovanni (26 plaquages en un match). La performance du jeune flanker est symbolique de l'état d'esprit irréprochable des Agenais, capables d'inquiéter une grosse écurie telle que le Stade toulousain.