Rugbyrama : Jérémy, vous aviez en poche le bonus offensif à l’heure de jeu mais pourtant vous vous faites peur jusqu'à la dernière seconde pour la victoire...

Jérémy SInzelle : "Oui on s’est fait un peu peur, la fin de match était compliquée et je pense qu’on ne l’a pas bien gérée, notamment après le 4e essai qu’on marque. On reste 20 minutes dans notre camp, on n’arrive pas à sortir. Eux à l’inverse, ils re marquent, ils re sortent de leur camp, puis ils reviennent dans le nôtre, c’est un cercle vicieux… On se retrouve à finir 35-30. Mais le plus important c’est de bien finir avant les vacances et surtout la victoire dans ce Top 14 très serré. Au retour de vacances on va avoir un cycle assez compliqué : on se déplace dans deux clubs parisiens et on reçoit Toulon. Aujourd’hui, on se devait vraiment de gagner. Le bonus c’était un plus, même s’il était à porter de main au bout d’un moment, on ne s’est pas donnés les moyens de le tenir jusqu’au bout."

Comment expliquer cela ?

J.S : "Je ne sais pas mais ce qui est sûr, c’est qu’il y a des moments dans le match où on est fébriles. On se met la pression, on ne sort pas bien de notre camp, puis derrière eux ça les remet dans le match. "

Vous l’avez bien maitrisé ce match quand même…

J.S : "On l’a bien maîtrisé jusqu’à la 50e, quand on marque le 4e essai. Et derrière, on passe vingt minutes compliquées, clairement, très compliquées. Plus la main sur le ballon, on ne sort pas de notre camp, ils enchaînent…"

Vous êtes 3e actuellement. En terme de résultats, vous êtes satisfait ?

J.S : "Oui c’est bien. Il faut rester ici jusqu’au bout, sinon le moindre faux pas, on va le payer cash. Par rapport à la semaine d’avant déjà, il y a eu la coupure de la Champions Cup et il fallait valider la victoire à Pau en gagnant à la maison. C’est chose faite. Mais la saison n’est pas terminée, il va y avoir de grosses réceptions. Toulon, Clermont… On va prendre les matchs un par un. On va partir en vacances, on va profiter puis on verra bien sur le retour de vacances. "

" Aujourd'hui, tous les points étaient bons à prendre "

On voit que vous prenez confiance dans le jeu notamment avec les deux essais en première main. On ne voyait pas forcément ça il y a quelques semaines…

J.S : "C’était le premier match de la phase retour, c’est sûr qu’on commence à progresser sur des phases statiques. A partir de mêlées, de touches, on a des lancements un peu plus précis, et on essaie de marquer sur les premiers temps de jeu. C’était le but, on travaille pour ça. Après dans le jeu dans le désordre, c’est un peu moins fluide, plus compliqué, il faut qu’on continue de travailler."

Le début de match est un peu poussif. On sent que si Camara ne rate pas ce ballon haut, vous avez du mal à vous remettre dans le match.

J.S : "Clairement. Ce n’est pas la première fois qu’à la maison on fait une mauvaise entame. Après on a la chance de vite re marquer et de vite recoller au score c’est ce qui nous met dans une bonne dynamique pour le match. "

Il n’y a pas un moment où vous vous arrêtez un peu de jouer ? Tenter des pénalités, des pénaltouches…

J.S : "Je ne suis pas tout du tout d’accord sur ça parce qu’aujourd’hui si on prend pas les 3 points on finit pas à 35-30… Je pense qu’il faut les prendre quand il faut. Aujourd’hui, tous les points étaient bons à prendre. Parce qu’aller en touche, prendre les mêlées tout ça c’est très bien mais parfois il faut savoir aussi concrétiser en prenant les trois points."

Les 25 minutes où vous marquez ces 4 essais, on a l’impression que vous déroulez, vous récitez votre jeu. Ce sont des séquences longues, on n’avait pas trop vu ça depuis le début de saison non plus.

J.S : "On travaille ça à l’entrainement, on arrive un peu à le retrouver. Mais c’est qu’un petit bout dans le match, ce n’est pas tout le temps. Là on l’a fait pendant cinquante minutes, et après derrière plus rien. "

Il y a quand même des certitudes de jeu qui s’installent…

J.S : "Oui, on voit quand même de belles choses, mais on finit quand même à 35-30. Ça reste fragile. "

On a senti qu’il y avait une tension un peu dans ce match, une atmosphère particulière entre les joueurs, certains qui se cherchaient

J.S : "Ça fait partie du jeu. Quand ils reviennent dans le match à 35-30 ils veulent aussi nous faire dégoupiller pour la fin de match, pour re marquer donc ils cherchent un peu…"

Concernant votre prolongation, pas évidente à deviner il y a quelques semaines. Ce type de match vous donne-t-il raison ?

J.S : "Si on gagne à la fin de la saison, oui… (rires) Non, je suis content c’est bien. Je prends du plaisir à jouer tous les week-ends ici, il y a une bonne ambiance au stade, le groupe vit bien… Il faut continuer, mais le plus important, c’est de gagner pour pouvoir concrétiser tout ça."

Propos recueillis par Paul Arnould