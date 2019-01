Top 14 - Jefferson Poirot (Bordeaux) : "Vu les conditions, on ne pouvait pas gagner"

Nans Ducuing (arrière de Bordeaux-Bègles) : "On voulait continuer sur notre belle dynamique et on en prend 40. Ça nous fait redescendre sur terre, mais notre jeu est en place, on n'a pas envie de perdre confiance. Aujourd'hui, l'indiscipline nous coûte cher. A 14 puis à 13, on s'est épuisés. La Section a pris confiance, du coup, il n'y a pas photo. Le carton rouge ? Vu le contexte actuel et dans la règle, il y est, mais je n'aime pas me cacher derrière l'arbitrage. Il y a un sentiment d'injustice, mais si l'arbitre a pris cette décision, c'est que c'était la bonne."

Jefferson Poirot (pilier et capitaine de Bordeaux-Bègles) : "On est très déçus que cette belle série s'arrête. On avait des intentions, on a même réussi à tenir à 14 contre 15 mais à 13, c'était trop compliqué. Le rouge ne fait pas basculer la rencontre, on tient encore bien et à la 60e on est encore dans le match. Après, vu les conditions, on ne pouvait pas gagner. Si c'est sévère ? C'est la règle. Après, je vois un de mes joueurs prendre le même geste en seconde période (Charly Malié sur Nans Ducuing) et il n'y a pas de vidéo, même pas de pénalité, je ne sais pas quoi en dire... Après, il n'y a rien d'inquiétant, on est plutôt bien en ce moment, on ne va pas s'alarmer."