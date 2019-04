Rugbyrama : Montpellier reste sur trois succès consécutifs en Top14. Sentez-vous aujourd’hui le groupe plus soudé et plus en confiance ?

Jan Serfontein : Oui, les trois derniers matchs nous ont fait vraiment du bien et je sens plus de cohésion dans le groupe. On a gagné un peu de confiance, surtout grâce aux victoires à Toulon et à Pau. C’est un facteur important dans nos têtes. Maintenant, nous avons un peu plus le “momentum” pour la fin de notre saison. Et j’espère que nous parviendrons à le garder ce week-end face à Agen, car nous avons encore une chance de nous qualifier dans le Top 6. C’est notre but. Nous sommes sous pression car le MHR est mal classé, mais au fond, nous n’avons plus rien à perdre.

Pensez-vous réellement que le MHR (9e), distancé à six longueurs de l’UBB (6e), a encore une chance d’accrocher les barrages ?

J. S. : Bien sûr ! Il reste six matchs à jouer et je pense que si l’équipe parvient à en remporter cinq, voire même quatre, elle aura une chance de décrocher sa qualification. C’est donc toujours notre objectif. Ce sera difficile mais pas impossible.

Avant la réception d’Agen samedi, votre groupe garde-t-il en tête la déroute à domicile connue face à l’Usap (10-28 le 16 février) ?

J. S. : On se souvient très bien de cette rencontre. Ça fait mal quand on y pense et on ne veut donc surtout pas répéter un tel match. Nous devrons jouer à notre meilleur niveau samedi même si notre adversaire n’est pas très bien classé (12e). Car si tu n’es pas à 100% un week-end, tu peux perdre contre n’importe qui. Le niveau du Top 14 est très homogène.

Johan Goosen et Jan Serfontein (Montpellier)Icon Sport

Quelle est votre analyse sur les qualités des Agenais ?

J. S. : Ils ont gagné contre La Rochelle à domicile il y a deux semaines et cela prouve la qualité de leur équipe. Agen peut s’appuyer sur des joueurs dangereux et Est très performant en contre-attaque. A nous de faire attention ça.

Il faudra donc resserrer les rangs en défense….

J. S. : Je pense que nous devons encore progresser dans ce secteur, même si nous avons été bien en défense à Pau. Les Palois ont marqué deux essais mais nous avons réussi à faire beaucoup de bonnes choses aussi, notamment sur la redistribution. On commence à défendre vraiment comme une équipe.

Top 14 - Paul Willemse (Montpellier) contre PauIcon Sport

La saison passée, vous évoluiez systématiquement à côté de François Steyn au centre. Cette saison, vous avez été aligné avec Arthur Vincent et jouerez samedi avec Yvan Reilhac. Quel regard portez-vous sur ces deux jeunes talents ?

J. S. : Arthur comme Yvan sont de très bons jeunes joueurs. J’ai une bonne entente et cohésion avec eux. On s’entend bien et nous sommes en train de construire une belle relation sur le terrain durant les entraînements et les matchs. Ils ont des grandes aspirations pour le futur et j’aime jouer avec eux. Nous avons tous les trois presque le même profil et un style de jeu identique. Nous aimons travailler dur sans ballon et on couvre beaucoup de terrain durant la rencontre. Offensivement, Yvan a de supers appuis, une belle vision et peut donc faire des petits coups de pied s’il voit un espace. Il prend aussi des bonnes décisions en défense.

Et Arthur Vincent ?

J. S. : Je dirais la même chose que pour Yvan. Mais le plus important à mes yeux, c’est qu’ils travaillent très dur. J’aime ce style de joueurs. Ils ne cherchent pas à briller par leurs actions individuelles mais bossent dans l’ombre au service du collectif.

Personnellement, comment jugez-vous votre niveau de jeu cette saison ?

J. S. : Je suis content de moi de temps en temps, mais je me fixe des standards à atteindre très élevés. J’essaye donc de réaliser à chaque fois de très bons matchs, mais ce n’est pas toujours possible. Pendant une saison, tu auras forcément des bonnes prestations et des moins bonnes. Le fait important pour moi est d’être constant au fil de la saison.

Le fait de parler de mieux en mieux français cette saison vous permet-il de vous intégrer de plus en plus au groupe ?

J. S. : Oui, totalement. C’est très important pour moi. Je suis en France et il faut donc que je parle votre langue. Si je veux m’intégrer, il est essentiel d’avoir le pouvoir de communiquer avec les autres pour construire des relations avec eux, devenir amis. Cela me permet aussi de donner plus souvent mon avis.

Aujourd’hui, envisagez-vous à 25 ans votre avenir à moyen terme au MHR ?

J. S. : Honnêtement, je me sens vraiment bien à Montpellier. Il me reste encore une année de contrat (juin 2020, NDLR) la saison prochaine et on verra après ce qu’il se passera. Je ne peux pas en dire plus. Mais ce qui est sûr, c’est que j’aime ce club et mes partenaires.

Depuis votre arrivée dans l’Hérault (octobre 2017), vous n’avez plus jamais été appelé avec les Springboks. Mais, comme vous comptez trente-cinq sélections, vous faites partie des expatriés sélectionnables. Gardez-vous de ce fait dans un coin de votre tête la Coupe du monde au Japon ?

J. S. : Oui, j’aimerais bien jouer la Coupe du monde, mais la décision ne m’appartient pas. C’est le coach de l’Afrique-du-Sud qui choisira. S’il veut me sélectionner, ce sera avec plaisir. C’est la plus grande compétition du monde que j’ai découvert en 2015 et cela me plairait de revivre un tel évènement.