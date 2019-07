Champion de France en 2013 avec Castres, il sera de nouveau au sommet du Top 14 avec Toulouse en 2019. Le joueur d'un mètre 98 pour 127 kilos, qui vient de mettre un terme à sa carrière internationale avec les Samoa, poursuit tout de même l'aventure dans le sud de la France avec les Rouge et Noir. Une année de plus qui le poussera à passer la barre des 36 ans sur les terrains. Ils ne sont que six deuxièmes lignes à avoir 35 ans ou plus dans l'élite française, pour un poste qui demande un cardio important et un physique à toute épreuve.

Pas le plus ancien, mais le plus utilisé

S'il n'est pas le plus vieux, Iosefa Tekori est sans nul doute le deuxième ligne de sa catégorie d'âge à être le plus utilisé par son club. Sur la dernière édition, il a joué 31 rencontres (24 de Top 14 et 7 de Champions Cup), pour 28 titularisations. Signe et preuve de son importance au sein du groupe d'Ugo Mola. Ce dernier n'hésitant pas à le faire basculer en troisième ligne (Leinster, demi-finale Champions Cup).

Ses performances la saison passée, régulières en plus d'être impressionnantes sont à peine croyable à ce niveau là. Les cinq autres secondes barres ne sont pas moins connus que lui. ll s'agit de Daniel Ramsey (35 ans, Pau), Ryan Donnacha (35 ans, Racing 92), Mamuka Gorgodze (35 ans, Toulon), Christophe Samson (35 ans, Castres Olympique) et le plus ancien Rodrigo Capo Ortega (38 ans, Castres Olympique).

Si Rodrigo Capo Ortega force le respect par son envie de continuer avec son groupe, peut-être a-t-il atteint les limites de son corps. Ce dernier n'a pu prendre part qu'à 9 petits matches de Top 14 la saison passée. Pour le reste :

Daniel Ramsey : 18 matches pour 17 titularisations (14 rencontres de Top 14 pour 4 de Challenge Cup),

Ryan Donnacha : 19 matches pour 16 titularisations (17 rencontres de Top 14, 2 de Champions Cup)

Christophe Samson : 19 matches pour 11 titularisions, (14 rencontres de Top 14, 4 de Champions Cup)

Mamuka Gorgodze : 20 matches, 11 titularisations, (16 rencontres de Top 14, 2 de Champions Cup).

Si toutes les équipes ont profité de l'inter saison pour faire venir de nouvelles forces vives, certains clubs continuent de faire confiance à leurs anciens pour tenter de faire toujours mieux que la saison qui vient de s’achever.