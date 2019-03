Ce dernier dossier, devenu prioritaire au regard de l’ascension du jeune tricolore, vient de trouver son dénouement entre Rhône et Saône. Le natif de Lons-le-Saunier, initialement sous contrat jusqu’en juin 2020, a signé, la semaine dernière, un nouvel engagement portant sur trois saisons, soit jusqu’en 2022. "On est heureux de voir que la jeunesse formée au club reste au Lou", s’est félicité Yann Roubert, samedi. "C’est une suite logique", s’est, de son côté, exprimé le joueur.

Champions Cup - Félix Lambey (Lyon) face aux Cardiff BluesIcon Sport

Si Montpellier n’est pas parvenu à attirer Félix Lambey à l’horizon 2020, le club héraultais est sur le point de finaliser un autre renfort en deuxième ligne. Et ce dès pour la saison prochaine. Bien que sous contrat avec le Stade français jusqu’en juin 2021, Alexandre Flanquart (29 ans, 22 sélections) est sur le départ en raison de ses relations tendues avec l’encadrement du club parisien. Sa possible libération avait suscité l’intérêt du MHR et de l’Union Bordeaux-Bègles, en quête d’un deuxième ligne depuis plusieurs mois. Mais au niveau de la proposition comme des conditions de sa libération contractuelle, le club à la fleur de ciste a consenti un plus gros effort. Sauf revirement de dernière minute, l’avenir d’Alexandre Flanquart va donc s’écrire du côté du GGL Stadium.

