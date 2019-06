Il y a quarante ans, Narbonne gagnait son deuxième et dernier titre de champion de France. Une victoire 10-0 contre Bagnères à l'issue d'une finale très âpre, un spectacle plutôt pénible en vérité tant il fut émaillé de bagarres et d'interventions déloyales des supporteurs narbonnais, capables de lancer des fusées dans les jambes des buteurs adverses. "Ce ne fut pas une grande finale", reconnut modestement Roger Couderc sur le plateau de Stade 2 qui suivit. Il y eut aussi ce vent tourbillonnant qui annihila pas mal de coups de pied. Et cette curisue blessure de Montlaur après une manchette sévère quil avait lui-même administré à Aguirre (qui s'en releva).

Non ce ne fut pas une après midi de feu d'artifice, même si elle fut éliminé par un essai superbe et précoce, en première main. Une croisée entre Lucien Pariès et Didier Codorniou qui vit le "Petit Prince" percer avec tranchant pour envoyer Christian Trallero à l'essai. Sur cette course "Codor" avait échappé à six adversaires. Ceci dit, le résumé du match que proposa Couderc laisse voir quelques jolies séquences avants-trois quarts mêlés . Magie du montage vidéo.

Finale entre Narbonne et Bagnères de Bigorre : l'instant fatidique où Didier Codorniou transperse la défense de Bagnères avant d'offrir l'essai à Christian TralleroOther Agency

Mais à ceux qui faisaient la fine bouche, les Narbonnais de souche ont répondu qu'ils ne pouvaient pas comprendre combien étaient vivaces les blessures du passé, la finale 1974 notamment perdue cruellement face à Béziers, ainsi que plusieurs éliminations douloureuses contre des équipes considérées plus faibles (Bègles en 1969 notamment). Bagnères avait les faveurs des amoureux du beau jeu en raison de la qualité de sa ligne de trois quarts (Bertranne, Aguirre, Gourdon tous internationaux, plus Rispal et Anton) et les jambes de son demi de mêlée Adrien Mournet. Mais Narbonne n'usurpa pas son titre.

Il s'est basé sur deux éléments : une énorme supériorité en touche autour de Claude Spanghéro (neuf ballons pris sur lancers adverses) et une vision stratégique adaptée aux forces en présence . Il fallait cadenasser les milieu de terrain pour éviter aux Bagnérais de prendre de la vitesse. Les deux centres Codorniou et Sangalli s'acquittèrent sans rechigner des taches défensives ingrates ainsi que le méconnu Michel Ponçot ferrailleur hors-pair. Les Narbonnais user du jeu au pied d'occupation pour maintenir les adversaires dans leur camp.

Cinq titres en une saison

Les desseins des Narbonnais furent également favorisés par le score scellé très tôt (il n'y eut aucun point marqué en deuxième période). Les échauffourées continuèrent jusqu'au bout, au gré des quarante-trois mêlées sifflées par Francis Palmade qui finit par expulser Colomine et Torossian à la 72eme. Ils payèrent pour tout le monde. De ce titre tant désiré à Narbonne depuis.... 1979, nous reste le souvenir d'une saison magnifique conclue par une collection de titres sans précédent : Brennus, Du-Manoir, Bouclier d'Automne, Nationale B, Béguère. Exploit inédit que même Béziers n'a pas connu (quatre titres "seulement" en 1977 avec toutefois un titre Crabos en plus ).

En championnat, les Audois avaient marqué trente points et cinq essais en moyenne. On ne résiste pas à la tentation de citer quelques figures de proues, Claude Spanghéro évidemment, maitre des airs, mais aussi Yves Malquier, numéro 8 à la barbe noir ; si brillant que le XV de France l'avait appélé durant le Tournoi contre l'Ecosse. Pour sa première sélection, il marqu a deux essais en plein soleil. Ce fut si beau, que plus jamais il ne fut rappelé...

Fiche technique

Au Parc des Princes, le 27 mai 1979

Narbonne bat Bagnères : 10-0.

Arbitre : M. Palmade

Pour Narbonne : 1 E Trallero ; 2 P Pariès.

Expulsions : Colomine et Torossian.

Le XV de départ de Narbonne : Benacloï ; Ferrero, Codorniou, Sangalli, Trallero ; (o) Pariès, (m) Ramon ; Montlaur (puis Trevisan puis Provenzale), Malquier, Ponçot ; Cl. Spanghéro (cap.), Salas ; G. Martinez, Salettes, Colomine.

Le XV de départ de Bagnères de Bigorre: Aguirre, Gourdon, Bertranne cap), Rispal, Anton ; (o) Ara, (m) Mournet ; Landais, Cazenave, Frutos ; Pourtal (puis Vergez), Duhard ; Urtizvéréa (puis Chevallier), Torossian, Laguerre-Basse.