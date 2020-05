L'union entre le RCT et l'équipementier français Hungaria avait été officialisée le 31 mars 2016, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Paris par Mourad Boudjellal, alors président du RCT, et Pierre Arcens, son homologue pour Hungaria. Mise en sommeil depuis les années 70, Hungaria – qui n'est autre que la plus ancienne marque française d'articles de sports, car elle a été créée en 1932 – signait son grand retour sur le devant de la scène, annonçant dans la foulée d'autres partenariats : avec le Stade rochelais en rugby, mais aussi en Ligue avec Reims ainsi que deux clubs de basket évoluant en Pro A, Nancy et Chalon-sur-Saône. «J’ai été séduit par la qualité des produits et l’esprit entrepreneurial du projet. Pour ce club atypique, c’était tentant de travailler avec un nouvel équipementier, et français avec ça !» avait alors déclaré Boudjellal qui, en s'engageant avec cette marque française, mettait un terme à cinq années de collaboration avec la société qatari Burrda Sport.

Il restait deux ans de contrat

Basée à Gonesse, dans le Val d'Oise où elle emploie une trentaine de personnes, Hungaria avait signé à l'époque un contrat de quatre saisons, soit jusqu'en 2020. Un engagement qui avait été prolongé de deux saisons, et qui devait donc prolonger la collaboration des deux parties jusqu'en 2022. Seulement, ceci n'arrivera pas. Car selon nos informations, le RCT n'a plus, à l'heure actuelle d'équipementier car Hungaria n'honorera pas ses deux dernières années de contrat. Le club toulonnais va donc se mettre à la recherche d'un remplaçant. Le marché toulonnais devrait néanmoins en intéresser plus d'un car en 2016, Mourad Boudjellal avait déclaré vendre environ 18 000 maillots du club par an, sans compter les autres accessoires. Au total, le merchandising du club représentait environ 5 millions d'euros par an.