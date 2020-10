Comment vous sentez-vous après cette bataille de 80 minutes ?

Tous les gars sont mâchés. Même les supporters doivent l'être, je pense, tant nous leur avons fait peur. Mais à l'arrivée, c'est un très bon résultat et une belle performance. Le groupe a fait preuve de solidarité et d’abnégation.

Comment avez-vous géré les deux exclusions qui auraient pu vous coûter très cher ?

L'équipe s'est resserrée. Après le premier carton rouge, on s'est dit qu'il fallait s'envoyer comme des chiens pour Mitch Lees et pour les quatorze autres qui étaient dans la difficulté à ce moment-là. Après le deuxième, on s'est dit qu'il allait même falloir sortir les tripes sur le terrain. Il était primordial de tout donner pour ne pas avoir de regrets. Nous avons joué avec beaucoup de cœur mais aussi avec la tête.

Et finalement, vous ne prenez aucun point en deuxième période...

Oui, encaisser zéro point en infériorité numérique, c'est une belle performance. Bizarrement, le collectif a été encore plus efficace à treize qu'à quinze. On prenait mieux les espaces, peut-être que l'on se consommait moins dans les rucks, il y avait beaucoup plus de communication et on arrivait à leur mettre une belle pression. Et il y a eu de bons ballons récupérés au sol aussi.

Les remplaçants ont été précieux dans cette opération résistance...

Le banc a eu un apport fracassant. Luka (Japaridze) a fait une très bonne entrée notamment mais il n'y a pas que lui. Il n'est pas possible de sortir un ou deux joueurs dans ce genre de performance. Malgré les conditions et les péripéties du match, l'équipe a su faire front.

Peut-on parler d'un acte fondateur pour la suite ?

C'est peut-être un peu tôt pour parler d'acte fondateur. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction du groupe. Il ne s'est pas écroulé alors que vu le scénario, on aurait pu en prendre quarante. Il y a eu du déchet, il reste du boulot mais l'essentiel est là avec la victoire.