Rugbyrama : Quel sentiment domine après cette élimination ?

Henry Chavancy : On est extrêmement déçu. On s’attendait à faire un meilleur match. On a pêché dans pas mal de domaines, notamment la discipline et la conservation du ballon. Ce sont ces deux secteurs qui nous coûtent le match. On a fait trop de fautes de mains pour espérer le remporter.

Vous aviez pourtant plutôt bien démarré la rencontre…

H. C. : Sur la première mi-temps, j’ai l’impression qu’on fait presque jeu égal avec les Rochelais, surtout durant l’entame où on les domine largement mais on n’arrive pas à scorer. Eux, à chaque fois qu’ils ont mis un petit doigt dans notre camp, ils sont repartis avec des points. C’est assez frustrant car on avait la sensation qu’en monopolisant le ballon, on arrivait à les mettre en danger. On n’a pas su concrétiser cette avancée par des points.

Top 14 - Henry Chavancy (Racing 92) contre La RochelleIcon Sport

Il y a eu pléthore de fautes et de scories du côté du Racing…

H. C. : On avait des intentions mais cela n’a pas suffi. Malgré tout, on ne s’est pas démobilisé, ce qu’on a vu dans une fin de match que nous avons dominée. On aurait pu espérer autre chose mais c’était trop tard. On a vraiment tout donné pour aller chercher la victoire à la fin et cela ne s’est pas joué à grand-chose mine de rien. On espère que cela nous servira de leçon. La Rochelle a en tout cas mérité sa victoire.

Le ressort n’est-il pas cassé depuis le quart de finale européen perdu contre Toulouse (21-22) ?

H. C. : Oui et non. C’est vrai que ce match face au Stade toulousain nous a fait vraiment mal et que derrière cela, on a eu des matchs difficiles. Ces derniers temps, je pense qu’on avait quand même basculé sur cet objectif Top 14. On a fait un stage du côté de Perpignan qui nous a aidé en ce sens et on a sorti ensuite deux performances correctes contre l’Usap et Agen avec dix points pris à l’extérieur. On était donc de nouveau en confiance et on avait très à cœur de remporter ce barrage à domicile devant notre public. On est dévasté, très triste et très déçu. C’est la même rengaine à chaque fin de saison. Il faudra se servir de cela pour les années qui viennent, pour qu’on soit capable de remporter ce genre de matchs.

Avec les départs de Yannick Nyanga, Dan Carter, Marc Andreu et les absences répétées de joueurs d’expérience comme Dimitri Szarzewski et Joe Rokocoko, le Racing n’a-t’il pas manqué de leaders cette saison ?

H. C. : On en a perdu, c’est vrai, que ce soit sur le terrain ou dans la vie de groupe. Mais la nature a horreur du vide et d’autres doivent prendre naturellement le relais. Cela peut prendre un peu de temps, c’est vrai. À nous de nous servir de cette nouvelle grande déception pour gagner en maturité et apporter plus de gnac dans les matchs couperets.