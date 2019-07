Communiqué Officiel - Hendré Stassen

Le 10 juillet 2019, Hendré STASSEN a été suspendu à titre provisoire par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage à la suite d’un contrôle inopiné effectué lors du match Montpellier / Stade Français Paris du 19 mai dernier.

Le Stade Français Paris, sans préjuger de la suite de la procédure, et dans l’attente de plus amples investigations et de l’évolution de la procédure mise en œuvre, a décidé de permettre à Hendré STASSEN de prendre le temps d’organiser sa défense et de le dispenser d’activité.

Le Stade Français Paris attache la plus haute importance à l’éthique sportive et fait notamment de la lutte contre le dopage une priorité constante. Ainsi, se trouve à la disposition des joueurs, une équipe médicale qui assure un suivi personnalisé et professionnel de l’ensemble du staff.

Le Club coopérera avec toutes les instances concernées et tirera les conséquences des conclusions de la procédure.