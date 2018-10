Top 14 - Grenoble résiste au retour de Bordeaux et double la mise

Le FCG accroche son deuxième succès de la saison ! Auteurs d'une première demi-heure époustouflante, les Grenoblois ont résisté au retour des Girondins en seconde période. Après avoir très rapidement inscrit trois essais par l'intermédiaire d'Adrien Latorre (6e), Salesi Fifita (15e) et Etienne Fourcade (31e), les Isérois ont vu les Girondins revenir crescendo au cours de la rencontre. Mahamadou Diaby (35e) avant la pause puis Béka Gorgadze (49e) ont symbolisé la réaction girondine. Mais l'artilleur grenoblois Gaëtan Germain, auteur de 13 points au pied, a entretenu l'avance de sa formation.

Top 14 - Mahamadou Diaby (Bordeaux) marque le 1er essai bordelais contre GrenobleIcon Sport

Malgré une troisième réalisation de Nans Ducuing (75e) en fin de match, l'UBB s'est réveillée trop tardivement pour espérer l'emporter et décrocher une première victoire de la saison à l'extérieur. Au bout de l'effort, le promu isérois rafle lui son deuxième succès de l'exercice. Grenoble n'est plus barragiste ! Le FCG double Agen et Toulon en bas du classement après sa deuxième victoire de la saison. Et quelle victoire. Euphoriques durant trente minutes, le FCG est venu à bout de Bordeaux-Bègles sur la pelouse du stade des Alpes, ce samedi soir.

Cinglant 25-3

Cette première demi-heure a finalement suffit aux Isérois pour prendre assez d'avance sur leurs adversaires. Fantomatiques sur cette entame de match, les coéquipiers de Baptiste Serin ont subi la loi des Grenoblois et ont encaissé un cinglant 25 à 3 en l'espace de trente-quatre minutes. La suprématie bordelo-béglaise a ensuite logiquement repris ses droits. Grenoble a fait le dos, Grenoble a courbé l'échine pendant une très longue seconde période. Grenoble a même tremblé sur le contre assassin conclu par Nans Ducuing à quelques minutes du terme de la rencontre.

Top 14 - L'équipe grenobloiseIcon Sport

Mais le FCG a résisté jusqu'au bout. Derrière une mêlée souvent dominatrice et une agressivité défensive au rendez-vous, à l'image d'un ultime plaquage salvateur, les promus isérois se sont arrachés pour signer leur deuxième victoire de la saison. Pour la première fois de l'exercice, Grenoble sort de la zone rouge et devrait passer les deux semaines européennes à l'abri. Avant un déplacement décisif à Agen dans trois semaines. Forts de deux victoires prestigieuses à Chaban-Delmas (La Rochelle, Clermont), Bordeaux-Bègles n'a lui pas concrétisé. L'UBB devra patienter pour s'imposer à l'extérieur, et trouver par ailleurs un peu plus de régularité.