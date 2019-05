Depuis sa défaite (11-29) contre Agen le 4 mai, le FCG sait qu’il doit passer par un match couperet pour vivre une deuxième saison d’affilée en Top 14. "Depuis un mois, on pense au barrage et à rien d’autre", résumait l’ailier Bastien Guillemin après le revers (23-24) face à Lyon samedi dernier.

Le déplacement à Pau (0-22) et la réception du Lou ont servi à préparer cette échéance. Si sur l’état d’esprit, l’engagement et globalement le jeu les Grenoblois ont répondu présent, ils ont une nouvelle fois pêché par manque de réalisme. C’était particulièrement flagrant dans le Béarn. "C’est un peu le constat de la saison pour l’instant. Il faut qu’on soit plus tueurs parce qu’on a les occasions. On est proches des lignes, on rentre dans les en-but et on ne score pas assez", déplorait Stéphane Glas. Contre Lyon, le réalisme face aux poteaux a aussi fait défaut : une fois n’est pas coutume, Gaëtan Germain a manqué dix points au pied.

Top 14 - Lilian Saseras et Stephane Glas (Grenoble)Icon Sport

" Je ne suis pas quelqu’un qui dit : "on va gagner, c’est sûr" "

Au repos dimanche et lundi, les Isérois ont débuté mardi leur préparation pour cet "access match" dimanche (15h15) à Brive, "le match de l’année" dixit Bastien Guillemin, "peut-être le plus important d’une carrière" pour Ali Oz.

Grenoble l’aborde sans excès de confiance. "Je ne suis pas quelqu’un qui dit : ‘on va gagner, c’est sûr’, explique le pilier. Je ne suis pas comme ça. On va bosser à fond cette semaine pour faire le meilleur match possible et au bout, si on le mérite, gagner ce match. On va tout faire pour. À l’entraînement, tout le monde doit être sérieux même ceux qui ne jouent pas. C’est comme ça comme qu’on pourra l’emporter. Il va falloir être très bons en conquête, sur le jeu au pied et en défense. Ce sont des points essentiels pour gagner à l’extérieur."

Le FCG est aussi bien placé pour savoir que le treizième de Top 14 peut trébucher chez le finaliste malheureux de Pro D2, puisqu’il avait dominé Oyonnax (47-22) dans un stade des Alpes en fusion la saison dernière. "On sait qu’il ne faut pas prendre l’adversaire de haut. Je pense que l’année dernière on a été pris de haut sur plein de choses, comme le refus du ‘water break’", rappelle Ali Oz.

Top 14 - Ali Oz (Grenoble) contre CastresIcon Sport

"On va éviter cet écueil, assure Stéphane Glas. Au rugby, ce n’est pas comme en foot, on a toujours tendance à penser qu’il y a une vraie différence. Mais entre le bas de tableau de Top 14 et le haut de tableau Pro D2, elle est minime. Sur un match à l’extérieur, il y a un vrai danger. Le piège on l’a tous en tête, ce qui ne veut pas dire qu’on gagnera ce match, mais on ne tombera pas dedans, clairement."

Extérieur jour ?

Le co-manager isérois voit ce barrage comme "une chance de plus" pour son équipe de conserver sa place dans l’Élite alors qu’elle n’a pas atteint son objectif de se maintenir directement, ne décrochant que cinq victoires en 26 journées dont aucune en déplacement. Un élément pas de nature à rassurer avant d’aller à Brive, invaincu à Amédée-Domenech avec 16 succès en autant de matchs.

"On n’a pas gagné à l’extérieur cette saison mais, pour moi, le contexte est complètement différent, répond Stéphane Glas. C’est un match de phase finale. Je ne pense pas que ce sera dans la balance au coup d’envoi, vraiment. Je crois que les gars sont déjà prêts à jouer ce match. Je les sens déterminés." Par ses mots, Bastien Guillemin le confirme : "On va tout donner pendant quatre-vingts minutes et j’espère qu’après il y aura de la joie dans le vestiaire."