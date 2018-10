Top 14 - Grenoble en quête d’efficacité

Le déplacement du FCG à Lyon (6-34) samedi dernier a jeté une lumière crue sur son manque d’efficacité en attaque. Dans ce match, les Grenoblois auront passé 5’09’’ dans les 22 mètres du Lou sans marquer le moindre essai. En 1’15’’ dans les 22 isérois, les Lyonnais en ont, eux, inscrit quatre. "Malheureusement, nous n’avons pas assez posé de questions à cette très bonne défense lyonnaise", regrette Dewald Senekal, l’entraîneur des avants grenoblois. Notre attaque était trop unidimensionnelle. On est allés taper contre un mur qui était vraiment bien en place. Ce qui est ressorti de notre début de match, c’est que contre des équipes très puissantes comme ça, on ne va pas toujours passer en puissance."

Problème de franchissements

"C’est vraiment frustrant", confie le demi d’ouverture Adrien Latorre à propos de cette impuissance en attaque vécue dans le Rhône. "On a bien tenu le ballon. On est restés structurés, on ne s’est pas perdus. C’est sur le franchissement que ça a été compliqué." Cinq franchissements réussis contre dix-huit pour le Lou, il n’y a pas eu photo.

Adrien Latorre (Grenoble)Icon Sport

Si à Lyon le FCG n’a pas inscrit d’essai pour la première fois de la saison, il éprouve des difficultés à finir dans l’en-but adverse depuis quelques matchs déjà. Grenoble est la moins bonne attaque du Top 14 avec huit réalisations en six journées. Après deux essais inscrits par match sur les trois premières rencontres (La Rochelle, Toulouse, Pau), les Isérois n’en ont marqué que deux sur les trois suivantes (Castres, Perpignan et Lyon). Pourtant cinq fois sur six, ils ont tenu plus le ballon que leurs adversaires. Au CO notamment, le FCG n’est allé à dame qu’une fois avec une possession de 51 % et une occupation de 56 %. Mais là aussi, il n’a réussi à franchir qu’à cinq reprises. Contre l’Usap, cela n’a été le cas que quatre fois.

" On va continuer à chercher les solutions. C’est très facile de regarder les stats "

"On a joué contre des équipes très bien en place défensivement comme Castres dont le jeu est construit autour d’une grosse défense ; Perpignan ça a été un match assez fermé et Lyon a un gros état d’esprit tourné autour de la défense, rappelle Dewald Senekal. "On va continuer à chercher les solutions. C’est très facile de regarder les stats. On est dans un championnat très relevé contre des équipes qui ont aussi leurs qualités."

" Essayer de faire un peu plus de off-loads "

"Pour l’instant dans les 22, on se rassure un peu sur du jeu à une passe, on essaie de garder le ballon et de mettre l’adversaire à la faute", explique Adrien Latorre. On a tiré les leçons du match de Lyon. On va essayer peut-être de faire un peu plus de ‘off-loads’ (passes après contact, N.D.L.R.). C’est ce que les Lyonnais ont fait quasiment à chaque fois dans nos 22. Ça nous a mis en danger. Il faut se servir des matchs que l’on a joués pour essayer d’avancer nous aussi."

Les Grenoblois doivent varier plus leurs attaques pour franchir ces rideaux bien en place. "On a pas mal de relances de jeu qui sont travaillées pour poser plus de questions à la défense. Il y a aussi d’autres choses qu’on a travaillées durant la présaison. Pour l’instant, on n’arrive pas à les sortir en matchs", constate Dewald Senekal. Il faut peser un peu plus sur les défenses, avec des jeux au pied derrière la défense, etc. On a toutes ces options-là. C’est maintenant aux joueurs d’avoir la confiance de les annoncer et de les tenter pendant les matchs."

Face à Bordeaux-Bègles samedi (18h), Grenoble sera de nouveau confronté à une équipe redoutable défensivement. L’UBB est la formation qui a encaissé le moins d’essais, huit, depuis le début du Top 14. Le FCG devra trouver les solutions pour espérer décrocher sa deuxième victoire de la saison.