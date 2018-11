Top 14 - Grenoble : Davit Kubriashvili touché à une épaule

"Je ne pense pas que ça soit plus grave que ça", a commenté Dewald Senekal, le co-manager grenoblois. "J’espère pour lui qu’il pourra jouer avec la Géorgie. On l’a sorti assez tôt pour aussi le protéger. Il a beaucoup travaillé pour revenir dans les plans de la Géorgie. Quand il est arrivé chez nous, Davit n’y était plus. Il a remonté dans la hiérarchie. Nous sommes donc très contents pour lui." Kubriashvili a été remplacé par son compatriote Beka Gigashvili. Auteur d’une bonne entrée en jeu. L’ancien Chambérien a inscrit le premier essai des Grenoblois.