L’année dernière ce match historique avait opposé Oyonnax à Perpignan. Contre toute attente, les coéquipiers de Ben Botica étaient venus se casser les dents face à la fougue et l’envie perpignanaise. Malgré tout Perpignan a vécu un cauchemar cette saison en Top 14 et retrouvera le Pro D2 dès la rentrée. Autre grosse partie à voir ce week-end puisque Grenoble va devoir relever un défi de taille : l’emporter à l’Amédée Domenech.

Brive n’a pas réussi à confirmer son excellente saison face à Bayonne avec cette défaite cruelle sur la sirène suite à la pénalité de Bustos Moyano 19-21. Difficile de pronostiquer un match en une équipe de Top 14 et une formation de Pro D2. Si les Brivistes seront remontés comme des pendules, Grenoble devra puiser dans ses dernières forces pour chercher ce maintient dans ce dernier match. L’année dernière on avait senti les Oyomen à bout de force et sans inspiration pour cette dernière munition. Un manque de fraîcheur qu'ils avaient payé cash.

La chance de recevoir le soutien de tout son public devrait être un avantage non négligeable pour les hommes de Jeremy Davidson. " Vu le soutien depuis le début de la saison, nous savons que nous pourrons compter sur nos supporters " a déclaré l’entraîneur. Ce dernier en est conscient : "Si on ne peut pas battre Grenoble à la maison, on n'a rien à faire en Top 14 ".

Notre pronostic : Victoire de Brive