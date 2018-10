Top 14 - Grenoble arrache le nul dans le match de la peur

Les Isérois arrachent le score de parité dans les arrêts de jeu à Armandie (9-9) grâce à un coup de pied de Gaëtan Germain dans les ultimes instants. Un nul précieux pour le FCG qui réalise une bonne opération dans la course au maintien en distançant un concurrent direct. Les Agenais manquant de maîtrise dans les derniers instants, peuvent nourrir des regrets en laissant échapper le gain de la rencontre.

Très proches dans le contenu, malgré un ascendant physique visible des Grenoblois dans les duels et les zones d'affrontement, la première période donnera lieu à une succession de domination de part et d'autre. Si le FCG parvenait à infliger de nombreuses séquences sur les 22 mètres Agenais dans le premier quart d'heure, c'était sans compter sur l'abnégation défensive des Lot-et-Garonnais, consistants sur les premiers plaquages. Les Isérois réussiront à ouvrir les hostilités au score suite à une pénalité du précieux Gaëtan Germain (0-3, 21 ème).

La réaction des hommes de Mauricio Reggiardo ne tardait pas, la pression était plus palpable sur les porteurs de ballon. Maîtrisant leur rugby, les Agenais retrouvaient de l'avancée et Jake McIntyre ajustait une pénalité suite à un hors-jeu de position des visiteurs (3-3, 29 ème). Malgré quelques fulgurances chez les lignes arrières du SUA par l'intermédiaire de Julien Hériteau et Mathieu Lamoulie (essai refusé à l'arrière pour un départ hors-jeu sur un service au pied de son ouvreur), les intentions n'étaient pas récompensées. Solides sur la conquête directe, Grenoble résistait finalement bien, et restait dans les clous à la pause, d'un duel caractéristique entre deux formations jouant une partie de leur avenir en Top14.

Top 14 - Mauricio Reggiardo (Agen)Icon Sport

Crispation de rigeur

Revenus avec de meilleures intentions et une organisation plus précise, le SUA remettait de l'ordre dans son rugby. Plus appliqués en conquête, les locaux étaient dans l'avancée en début de seconde période. Bousculés sur plusieurs temps de jeu, les Isérois flirtaient avec l’indiscipline. Jake McIntyre ne se faisait pas prier pour donner pour la première fois des débats l'avantage aux siens (6-3, 49 ème). Les Grenoblois restaient en vie, dans la continuité d'une première période fade et sans éclats. Gaëtan Germain se chargeait d'égaliser au score profitant d'une position de hors-jeu locale (6-6, 62 ème).

La dramaturgie était clairement installée à Armandie, et le rugby s'en trouvait impacté. Un florilège de mauvais choix viendra agrémenter le dernier quart d'heure. Si l'Australien McIntyre convertissait une nouvelle pénalité (9-6, 74 ème) qui donnait des contours de succès sur le fil aux Agenais; Grenoble concluait positivement la rencontre. D'abord sur un débordement de Daniel Kilioni oubliant le soutien pour un essai imparable ou presque. Mais surtout sur la dernière mêlée de la rencontre, où les avants Isérois ont soulevé les Lot-et-Garonnais dans leurs 22 mètres. Germain impassible au contexte offrira le match nul sur cette dernière pénalité aux allures de succès pour le FCG (9-9, 80 ème).

Des Grenoblois toujours invaincus face aux Agenais depuis 2012, et qui maintiennent à distance au classement, un concurrent direct au maintien avant la réception de l'ASM la semaine prochaine. Tout le contraire des Agenais, courageux à souhait, mais manquant de lucidité dans les derniers instants pour conserver une victoire qui leur tendait les bras avant un périlleux déplacement à La Rochelle la prochaine journée.