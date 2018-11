Top 14 - Gregory Patat (La Rochelle) : "On est tombé dans le piège"

Grégory Patat (entraîneur des avants de La Rochelle) : "On avait averti les joueurs, on les avait mobilisés car on savait que cette équipe nous poserait des problèmes, qu'elle avait ciblé ce match. On est tombé dans le piège, ils se sont nourris de ça et ils ont cru à leur histoire. Ils ont mis en place leur schéma. L'objectif est atteint, on a fait le travail, point barre. On avait les options, on a vu qu'on ne savait pas les jouer. Sur ce match, on avait tout à perdre avant les vacances, eux tout à gagner. On a perdu pas mal de ballons dans les rucks, et au fil de la rencontre, on s'est recroquevillé. On s'est fragilisé dans les intentions, ça nous a fait défaut ce soir"