Rugbyrama : On a senti que ce match était forcément particulier pour vous, avec beaucoup d'émotions. Quel est votre premier sentiment après cette défaite ?

Gaëtan Germain : C'était vraiment une semaine très particulière : revenir ici, revoir ce stade plein comme ça. Jouer contre mon club de cœur, être en face c'est un peu compliqué... (il marque une pause pour s'essuyer les yeux). Je suis vraiment très ému. Arnaud (Mignardi, N. D. L. R.) a été mon grand copain pendant cinq ans et le voir sortir blessé dans un tel match. C'est vraiment un tout ce soir. Mais c'était un match excitant à jouer. On le prend par le bon bout en réalisant une grosse entame de match. Ça ne se joue à rien. Il y a cet essai refusé qui peut nous permettre de mener 13 à 0. Bien sûr, il est refusé à juste titre mais un tel écart aurait permis de mettre le doute dans les têtes des Brivistes. Le match aurait été différent.

Comment expliquez-vous que vous ne concrétisez pas plus vos temps forts ?

G.G. : Mais c'est à l'image de notre saison. C'est du gâchis. Nous sommes allés tellement de fois dans les en-buts adverses sans marquer... Voilà ce qui arrive au final. Nous avons essayé de produire du jeu et nous sommes capables de faire des belles choses, d'accrocher tout le monde mais il a toujours manqué ce petit plus qui nous aurait permis d'avoir un petit peu de confort dans les matchs et de tenir certaines victoires.

Est-ce vous arrivez à vous projeter sur cette prochaine saison en Pro D2 ?

G.G. : Ce soir, il y a seulement la déception et la tristesse d'avoir perdu ce match. On a le temps d'y penser à la prochaine saison en Pro D2.