Rugbyrama : Geoffrey, que retenez-vous en premier lieu, l’impression générale de domination ?

Geoffrey Doumayrou : Sur tout le match, nous avons tenté. Nous avions le bonus, nous étions libérés. Sans faire trop n’importe quoi, nous avons tenté un peu plus. On a fait tourner le ballon sur les sorties de camp. Les intentions, elles étaient très bonnes même s’il y a des choses à corriger pour le week-end prochain (demi-finale de Challenge Cup contre Sale, ndlr). Mais dans les intentions, c’est très bien.

Vous avez renoué avec le jeu après contact, c’est aussi l’une des leçons ?

G. D. : Oui, nous étions dans l’avancée, et c’est toujours plus facile pour gagner des duels. Si tu gagnes des duels, tu peux faire des passes après contact. C’est un enchaînement de choses. On sait que si on joue debout, c’est notre point fort. Il faut arriver à le mettre en place et il y a des matchs où c’est plus compliqué que d’autres.

Top 14 - Gregory Alldritt et Dany Priso (La Rochelle)Icon Sport

Inscrire 71 points, avez-vous déjà connu ça ?

G. D. : Non, je n’ai pas souvenir de ça, du moins en Top 14. Mais si on est lucide, ça ne reflète pas le niveau de Pau. Nous, tout nous a réussi, à l’image de la passe au pied de Ihaia West (sur l’essai de Kini Murimurivalu, à la 45e). Voilà, on voulait les cinq points.

L’esprit est-il déjà tourné vers la réception de Sale en demi-finale de Challenge Cup ?

G. D. : On sait que le week-end prochain, ce ne sera pas du tout ce match-là contre les Anglais de Sale où ça va piquer. Ils sont plutôt performants en championnat, en coupe d’Europe, prêts physiquement. Ce sera dur dans les contacts, avec notamment de bonnes individualités derrière et en troisième ligne. Il faut savourer mais il faut garder les pieds sur terre.

Cette victoire bonifiée vous permet aussi de recoller au paquet qui joue la qualification...

G. D. : Je pense qu’il ne faut pas qu’on regarde les autres. Tout le monde dit qu’on a un calendrier favorable mais ça ne veut rien dire. L’année dernière, on se fait battre par Castres et tout le monde nous disait, si vous battez Castres, vous êtes qualifiés. Il reste encore de gros morceaux à domicile, aller à Perpignan et à Lyon qui joue aussi la qualification. C’est bien d’avoir pris ces cinq points mais je pense qu’il faudra tout gagner à domicile, et au moins gagner une fois à l’extérieur.