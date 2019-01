Top 14 - Gaëtan Germain (Grenoble) : "On a su montrer qu’on arrivait à rivaliser"

Rugbyrama : Grenoble est onzième du Top 14 à la fin de la phase aller. Quels sentiments vous laissent cette première moitié de saison ?

Gaëtan Germain : C’est un début de saison encourageant pour un promu comme nous. On a su montrer qu’on arrivait à rivaliser avec les clubs du Top 14 et ça, c’est très positif. Dans le contenu, il y a eu pas mal de matchs aboutis où on était satisfaits, malheureusement, il nous a souvent manqué ce petit plus pour gagner plus de rencontres. C’est un peu le regret. Je pense qu’il pourrait y avoir une, deux voire trois victoires de plus, ce qui ferait qu’on serait vraiment bien au classement.

Vous meniez 17-0 au Stade français après 20 minutes. Vous dites-vous que vous êtes passés à côté d’un gros coup en ayant perdu de trois points (20-23) ?

G.G. : Oui, c’est rageant. Il y a plusieurs matchs comme ça où on pense faire les choses pour l’emporter et où il manque finalement ce petit truc, ce petit manque d’expérience, de folie peut-être qui fait qu’à la fin on se fait rattraper et qu’on perd le match. J’espère que les opportunités qu’on aura en deuxième partie de saison, on arrivera à les saisir.



Après ce match, vous vous interrogiez si c’était le bon choix de prendre la pénalité à la fin car elle était lointaine, en coin et il y avait un peu de vent. En avez-vous reparlé en début de semaine ?

G.G. : Oui, on en a un peu reparlé. Je pense que c’était mieux d’aller en touche. Après, il n’y a pas eu d’incidence puisque les Parisiens ont récupéré le ballon et ont retapé en touche. Au final, cela revenait quasiment au même que si on avait eu une pénaltouche.

Sur cette pénalité, avez-vous repensé à celle que vous avez manquée pour la gagne contre Clermont (27-27) ou à celle que vous avez réussie à Agen (9-9) ?

G.G. : Je n’ai pensé ni à l’une ni à l’autre. La pensée que j’avais n’était pas forcément positive. Je trouvais la pénalité lointaine. Je me disais que cela allait être compliqué d’arriver jusqu’aux poteaux et c’est ce qui s’est passé. C’est un peu dommage. Après, c’est à moi aussi de savoir dire quand je ne la sens pas, que je la refuse, même si c’est quelque-chose que je n’ai pas trop l’habitude de faire.

Après un début de saison contrarié par les blessures, vous semblez avoir trouvé pleinement votre place dans l’équipe…

G.G. : J’ai la chance d’avoir du temps de jeu ici. De sortie en sortie, je reprends du plaisir sur le terrain, donc je suis content. Après, j’en ai discuté avec les entraîneurs, il y a encore des points à améliorer, d’autres ou cela se passe mieux qu’au début. Sur ça, je suis satisfait. J’espère que je vais pouvoir apporter un peu ce que je sais faire à l’équipe pour la deuxième partie de saison.

Matthieu Ugalde a rejoint le groupe il y a quelques semaines. Il semble lui aussi avoir trouvé ses marques…

G.G. : Je suis content pour lui. Je savais qu’à Brive cela ne se passait pas bien cette année. Il avait besoin de changer d’air. Je pense que le fait qu’il soit venu ici est une très bonne chose pour lui. Il se sent déjà bien dans le groupe. Il est bien intégré, que ce soit sur et en dehors du terrain. Il peut nous apporter, comme il l’a montré sur ses deux premières prestations. J’espère qu’il va continuer à le faire.



Vous débutez la phase retour samedi (16 h 30) par la réception de Castres, en difficulté actuellement. Craignez-vous un peu le réveil du champion ?

G.G. : C’est ce qu’on se disait entre nous. J’espère que de notre côté il n’y aura pas de relâchement après avoir fait deux matchs qui étaient "pas mal". En plus, on sait que Castres, qui est dans une très mauvaise passe, va venir avec sa meilleure équipe possible pour nous embêter et regagner des points. Les Castrais n’ont pas le choix, ils ont besoin de points. Ce sera un match très compliqué.

Vous êtes invaincus au stade des Alpes depuis début septembre. Vous êtes-vous donné comme objectif d’essayer de le rester en 2019 ?

G.G. : On ne se l’est pas forcément dit entre nous mais c’est sûr que c’est un objectif. On joue le maintien, on sait très bien que les performances à domicile sont très importantes. Si on parvient à rester invaincus jusqu’à la fin de la saison, ce serait super et synonyme de maintien. Après, on connaît la difficulté du championnat et on sait que tous les gros viennent à Grenoble pour prendre des points. Ça va être compliqué mais c’est vrai que c’est un super challenge.

On est en période de vœux. Que faut-il souhaiter au FCG et à vous personnellement pour cette année 2019 ?

G.G. : Ce qu’il faut nous souhaiter, c’est d’obtenir le maintien, notre objectif, et de continuer dans le contenu à proposer de bonnes choses. On prend du plaisir sur le terrain. On a un jeu qui est plutôt aéré et où on arrive à créer du danger pour les adversaires. Il faut continuer sur cette lancée. Pour moi, c’est pareil. En arrivant à Grenoble, j’avais dit que je voulais retrouver du plaisir. Je commence à en retrouver de plus en plus. C’est ce qui me donne la banane et l’envie de continuer d’en faire toujours plus.