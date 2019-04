"C’est la plus grosse réunion que nous faisons depuis que je suis à la tête de l’Usap". François Rivière plante le décor. Devant plus de 200 invités, partenaires et actionnaires, le président du club catalan passait son grand oral hier soir. Bousculé par les démissions de quatre membres du conseil d’administration le mois dernier, pointé du doigt pour son manque de concret, et devant faire face à une quasi certaine relégation en Pro D2 à la fin de la saison, le patron des Sang et Or s’est empressé de poser sur la table ses projets pour l’avenir de la formation perpignanaise, "le résultat d’un an et demi de travail", a-t-il précisé d’emblée. Hors de question de lâcher l’affaire, aux côtés de Christian Lanta, Bruno Rolland et Denis Navizet, le président-mécène de l’USAP est apparu motivé et ambitieux.

Pro D2 : 11 millions de budget, Tilsley officialisé

Première des préoccupations pour Perpignan, la saison 2019-2020. En cas de défaite le week-end prochain à La Rochelle, l’Usap sera mathématiquement condamnée à la Pro D2. Un destin qui attend tôt ou tard la formation roussillonnaise, qui devrait retourner, sauf miracle, à l’échelon inférieur. François Rivière a annoncé que le budget de Perpignan serait de 11 millions d’euro l’an prochain, soit l’un des plus élevés de l’antichambre de l’élite du rugby français. La masse salariale, elle, ne subirait qu’une légère baisse par rapport à cette saison et au Top 14, en passant de 5,2 à 4,6 millions d’euros en Pro D2.

Une enveloppe plutôt conséquente qui a déjà permis à l’Usap de conserver la grande majorité de ses joueurs JIFF, et qui va offrir à la formation catalane le luxe de réaliser un recrutement ciblé l’été prochain. Si les arrivées de Quentin Etienne, Thibault Suchier et du Toulousain Piula Faasalele ont été annoncées dernièrement, Christian Lanta a officialisé la signature de l’ailier néo-zélandais de Bordeaux-Bègles, George Tilsley. Deux autres grosses recrues devraient également être finalisées.

Christian Lanta devient "président-delégué"

Arrivé en 2016, l’actuel manager sportif de Perpignan va de son côté changer de dimension à la rentrée prochaine. Christian Lanta va définitivement quitter les terrains pour épauler François Rivière dans ses fonctions. Mandataire de ce dernier, Lanta deviendrait alors un "président-délégué". Si son statut exact n’a pas été précisé par les deux hommes, et que le bichéphalisme n’est pas à l’ordre du jour au sommet du club perpignanais, Christian Lanta verra ses prérogatives élargies et devrait occuper le devant de la scène.

À 66 ans, celui qui entraînait depuis 1989, du Racing Club de France à Bayonne en passant par Bordeaux-Bègles, Lyon, Trévise et bien sûr Agen se rapproche de l’administratif. Une trajectoire rare voire inédite au sein du rugby français. "Il y avait une réelle opportunité pour moi de conduire une mission, d’élaborer toute la stratégie de développement d’un club, et du futur de l’Usap que je ne conçois pas ailleurs qu’en Top 14", a déclaré Christian Lanta.

Infrastructures et formation : les grands travaux à l’horizon 2023

C’est d’ailleurs le développement du club catalan qui était au coeur de cette présentation, hier soir à Aimé-Giral. François Rivière et ses collaborateurs ont annoncé les deux gros chantiers que va connaître Perpignan d’ici 2023. La construction d’un "Campus USAP", site d’entraînement moderne regroupant des terrains, du médical, espaces de vie et autres pôles va être lancée. Le parc des sports de la ville de Perpignan devrait accueillir cette infrastructure qui, au-delà de servir à l’Usap, visera à accueillir diverses équipes sportives dans le département.

Le club catalan s’est également porté candidat pour l’accueil d’une sélection nationale lors de la coupe du monde 2023 et d’une équipe de rugby à 7 lors des Jeux Olympiques de 2024. Coût de ce premier chantier ? Entre 15 et 20 millions d’euros, financés à hauteur de 50% par les collectivités locales espère François Rivière. Le président de Perpignan entend également moderniser Aimé-Giral. Si Christian Lanta a coupé court à toute hypothèse de naming, 20 à 25 millions d’euros supplémentaires devraient servir à faire de l’enceinte catalane un lieu nettement plus rentable durant toute l’année. La rénovation des services et la construction de commerces dans les travées du stade verront ainsi le jour.

Objectif de ces travaux ? Offrir à l’Usap une croissance budgétaire en Top 14 mais aussi attirer les jeunes talents. Directeur du centre de formation jusqu’ici, Bruno Rolland a été nommé directeur général de l’Usap. Ce dernier n’a pas hésité à pointer du doigt les infrastructures actuelles, jugées "obsolètes pour accueillir des joueurs à potentiel".. Alors que David Marty, trois-quart emblématique du club et entraîneur des Espoirs cette saison, sera lui chargé du suivi des hauts potentiels, l’Usap mise énormément sur sa formation pour se pérenniser au haut niveau. Place aux actes désormais.