Il devra passer d'autres examens et rencontrer Jean-François Chermann, le neurologue du club en raison de la commotion qu'il a subi. Peu avant l'heure de jeu, l'ancien Biarrot avait violemment télescopé son partenaire Tony Ensor tête contre tête. Les deux joueurs sont longtemps restés inertes sur la pelouse de Jean-Bouin, avant de sortir chacun leur tour sur une civière, ce qui ne laissait rien présager de bon.

En revanche, les nouvelles sont un peu plus rassurantes pour Tony Ensor. On craignait pour le Néo-Zélandais une fracture de la mâchoire. Il n'en est rien. Il s'est vu poser une vingtaine de points de suture sous le menton et a été victime d'une forte commotion. Lui aussi devra consulter le professeur Chermann. Mais, le staff technique parisien semblait optimiste quant à la possibilité de le revoir sur le terrain avant la fin de saison.