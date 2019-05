"Partout où je suis passé, j'ai galéré. J'ai dû batailler, jouer, pour vraiment qu'on me fasse confiance. Au début, on met du temps à me mettre", lance auprès de l'AFP le Lyonnais de 25 ans, avant de se frotter à Montpellier samedi en barrages. Cela a été le cas chez les Bleus (7 sél.), où il a dû attendre plusieurs convocations pour connaître sa première titularisation, en Nouvelle-Zélande en juin 2018. Puis trois capes comme remplaçant avant d'enfin démarrer, le 10 février en Angleterre. Il n'a depuis plus lâché sa place de titulaire, comme au LOU. Qu'il avait pourtant dû quitter, à l'été 2015 après avoir joué... cinq minute la saison précédente, pour un prêt salutaire d'une saison à Béziers en Pro D2.

" Pas un physique de rugbyman "

Son gabarit, modeste pour un deuxième ligne (1,95 m pour 105 kg, cinq de plus que lors de ses débuts en pros), explique probablement cette défiance. "A la base, quand on me voit, on a un a priori, par le fait que je joue 2e ligne et que je ne fasse que 105 kg. Je suis grand mais on me croise dans la rue, je n'ai pas spécialement un physique de rugbyman", explique-t-il. Lambey a donc dû prouver qu'il avait sa place. Par le travail, d'abord. "C'est un garçon très combatif, très travailleur et avec une capacité à prendre des informations plus vite que les autres", témoigne Stéphane Véré, directeur du centre de formation lyonnais.

Top 14 - Félix Lambey (Lyon) lors de la défaite contre AgenIcon Sport

"Je me souviens de montages vidéo que je faisais en Espoirs: il était le seul qui s'arrêtait de courir dans un sens pour partir dans l'autre car il avait repéré avant les autres que (le jeu) allait changer de sens" ajoute-t-il. A ce "sens tactique développé", Lambey couple une capacité de déplacement intéressante pour un deuxième ligne: puisqu'il ne parvient pas à prendre de masse musculaire, autant faire de son gabarit un atout. Et, à défaut de pouvoir marquer physiquement son vis-à-vis, jouer sur l'évitement et sa qualité technique. "Je n'étais pas un grand joueur de ballon plus jeune. Mais j'ai pas mal développé (ma technique de passe) à Béziers, où on avait une équipe assez joueuse. Après, je l'ai travaillée car j'ai vu que j'étais à l'aise", raconte "Féfé".

" Tête de poupon "

A l'aise, le deuxième ligne à la tignasse rousse l'est de plus en plus cette saison, le temps de jeu et l'âge augmentant. Et les responsabilités avec, poussé par le manager Pierre Mignoni. "Cela fait un moment qu'il me le demande. Mais je suis quelqu'un de plutôt réservé, donc il me faut du temps pour me sentir vraiment bien dans un groupe. Maintenant c'est le cas", témoigne-t-il. Mignoni confirme: "Il a un caractère un peu comme ça (réservé) mais c'est un leader. Il ne parle pas beaucoup mais quand il parle... Il a une tête de poupon, il fait bébé, sauf qu'il ne faut pas trop l'emmerder. Il sait ce qu'il veut, où il veut aller. Il est en train de prendre des responsabilités dans l'équipe et il en aura certainement beaucoup plus plus tard."

Noa Nakaitaci et Felix Lambey (Lyon) contre Bordeaux-BèglesIcon Sport

La montée en puissance de Lambey s'est surtout opérée au contact du niveau international, où il faut mettre les bouchées doubles. "C'est un garçon qui a basculé dans l'effort. Même s'il a toujours été un garçon sérieux, aujourd'hui il fait beaucoup plus. Je pense que la tournée en Nouvelle-Zélande l'a marqué", avance Mignoni. Lambey acquiesce: "Ce qui peut suffire en Top 14 ne suffit pas au niveau international. Quand je joue en Top 14, j'essaie de me dire qu'il faut que j'en fasse un peu plus. Plus me déplacer, courir plus, faire plus d'actions, de tâches." Et batailler encore et toujours toujours, comme depuis le début de sa carrière.