Rugbyrama : Vous sortez d'une grosse séance d'entraînement. Comment vous sentez-vous ?

Malakai Fekitoa : Je me sens bien mais fatigué. Nous avons eu deux jours très durs en fin de semaine dernière, avec beaucoup de physique pour bien se préparer pour cette semaine car nous savons que nous avons un très gros match à disputer. Les saisons sont très longues ici en France, c'est dur pour le corps, mais nous travaillons chaque jour très durement pour être prêt à jouer ce rugby.

Les choses ont visiblement évolué ces dernières semaines à Toulon dans la façon de s'entraîner...

M. F. : Durant les quatre dernières semaines, des choses ont changé au club. Je pense que nous nous entraînons mieux désormais, plus intelligemment. C'est plus professionnel dans la manière dont nous fonctionnons. Et vous pouvez voir sur le terrain que l'équipe est plus performante.

Top 14 - Malakai Fekitoa et Jon-Paul Pietersen (Toulon) contre LyonIcon Sport

Ces changements sont-ils intervenus suite à une demande des joueurs ?

M. F. : Je ne peux pas en parler dans le détail, mais il y a eu beaucoup de changements dans notre façon de travailler. J'espère que cela se traduira samedi, mais comme je le disais nous travaillons plus intelligemment, chacun sait ce qu'il doit faire et prend du plaisir. Tout cela semble bénéfique dans la façon de s’entraîner, mais aussi sur notre façon de jouer qui est plus claire. Nous pouvons voir que c'est plus organisé.

Sur le plan personnel, vous avez été absent suite à une blessure au genou et depuis vous peinez à retrouver une place dans le XV. Comment vivez-vous cela ?

M. F. : J'ai été absent plus d'un mois suite à ma blessure au genou et l'opération qui a été nécessaire. Je me sens bien désormais, j'étais vraiment plein d'envie ces trois dernières semaines et j'ai mis tout ce que je pouvais pour jouer. Mais en ce moment, Josua (Tuisova) est très bon. De mon côté, j'essaie d'aider tout le monde comme je le peux, notamment aux entraînements. C'est forcément un peu difficile de ne pas être sur la pelouse, titulaire. Je suis habitué au haut niveau et je suis un gros compétiteur. Mais nous sommes dans un monde professionnel. Il faut accepter et être derrière ses coéquipiers.

Vous vous êtes engagé avec les Wasps au terme de cette saison. Pourquoi ce choix ?

M. F. : Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais je ne peux pas trop entrer dans les détails. Je peux juste dire que je suis heureux de vivre une nouvelle expérience et d'évoluer en Premiership. C'est très excitant. Mais Toulon est un lieu extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur endroit pour jouer au rugby en France. Que ce soit par le climat mais aussi les gens ici qui sont complètement fous de rugby.

Avez-vous des regrets suite à votre expérience ici ?

M. F. : Je n'ai pas de regret. Je pense être encore jeune et avoir pu enrichir mon expérience en venant ici. C'était important pour moi de découvrir de nouveaux horizons, on ne joue pas au rugby toute sa vie, il faut en profiter. J'aime être ici, j'ai vraiment apprécié ces deux saisons. Notamment de côtoyer les jeunes joueurs présents ici comme Louis (Carbonel) et toute cette génération qui sera porteuse de succès pour le rugby français.

Samedi, c'est un gros match qui se profile avec la réception de Toulouse à Marseille. Sentez-vous une émulation particulière ?

M. F. : Tout le monde veut jouer ce genre de match, nous travaillons dur pour être dans le groupe. La meilleure équipe sera alignée et nous voulons faire honneur au club. Toulouse est en grande forme, ils n'ont pas perdu un match depuis novembre... ce sera une grosse affiche. Mais nous restons concentrés sur nous-mêmes . Nous avons bien progressé ces dernières semaines. Je suis excité à l'idée de ce match, surtout pour les jeunes joueurs. C'est un contexte proche des rencontres internationales, avec un grand stade, un terrain plus grand avec des espaces, plus de monde...