Il va quitter Toulon à l’issue de la saison en laissant un sentiment d’inachevé. En deux ans, on aura vu que trop rarement son immense talent s’exprimer. L’année prochaine, il fera les beaux jours des London Wasps qui ont offert au Néo-Zélandais un contrat pour deux saisons. Samedi, à Marseille, il a été à son niveau. Positionné à l’aile, le centre de formation a marqué par deux fois.

L’ancien joueur des Highlanders a d’abord profité d’une grosse confusion entre les Toulousains Gilian Galan et Romain Ntamack dans le camp varois en première période. Par la suite, Filipo Nakosi déchirait le rideau défensif haut-garonnais côté droit avant de libérer son ballon à l’intérieur pour Malakai Fekitoa qui terminait le travail par une course de quarante mètres (32e). Le trois-quarts aile était également à l’origine de l’action avec une passe parfaitement ajustée pour Josua Tuisova devant les vingt-deux mètres des locaux. La seconde réalisation de l’ailier toulonnais intervient à la soixante-cinquième minute de la rencontre.

Le RCT dispose d’une mêlée en bonne posture, sous les poteaux du Stade toulousain. Cette dernière est stable, le demi de mêlée gallois Rhys Webb décide de jouer côté gauche sur Malakai Fekitoa qui attaque la ligne en premier attaquant. Sa puissance fait le reste, il casse le plaquage de Pierre Pagès et résiste aux retours de Louis-Benoît Madaule et Romain Ntamack. Sa vitesse de course, ses appuis, ses prises d’intervalle ont été déterminants dans la victoire probante (25-10) des Toulonnais face au Stade toulousain. En résumé, une performance XXL de l’ailier All Black.