Réaliser et produire le même contenu que lors de la première période face au RCT, cela doit être l'envie de tout le staff du Stade Toulousain. Hors, le match à venir face au Racing 92 sera d'un tout autre calibre. Face à une ligne de trois quarts qui est peut-être l'une des meilleurs d'Europe, Toulouse ne devra pas se relâcher comme dimanche dernier avec une défense qui se faisait "beaucoup trop facilement prendre" admettait Antoine Dupont après le match. Nul doute que Laurent Thuery, membre du staff toulousain et surtout entraîneur de la défense aura eu du boulot cette semaine. "On sait en plus que sur le terrain synthètique, chaque erreur ou oubli se paie cash" a-t-il déclaré en conférence de presse. "Il faudra une défense de haut niveau si l'on veut espérer existé samedi soir à l'Arena".

À entendre Laurent Thuery, le défaut des Toulousains est peut-être la constance dans cette défense. "On alterne le bon et le moins bon, il faut trouver le liant et cette confiance collective, à l'image de ce que l'on a fait contre l'Ulster" analyse le natif d'Agen. "On rencontre de très belles équipes et là, on va monter d'un cran, ça va être un grand défi". Les Toulousains devront se montrer "rigoureux et encaisser le moins d'occasion possibles". Une besoin de travail en défense qui ne veut pas forcément dire que Toulouse verrouillera son attaque. "On va se concentrer sur nous même" annonce le puissant deuxième ligne Emmanuel Meafou. "On va aussi s'appuyer sur nos forces et ne pas les regarder jouer".

Le terrain, la vitesse, Russell : que de dangers

Difficile de savoir où donner de la tête sur ce terrain synthètique qui accélére grandement le jeu. Un facteur qui a permis la métamorphose de cette équipe du Racing, réputée auparavant pour son paquet d'avants et sa puissance. "Cette surface ne pardonne pas [...] Le moindre ballon pas bien tenu au sol, il rebondit un peu plus" explique Laurent Thuery. "Cela pourrait nous desservir mais aussi bien l'inverse [...] Le Racing est très costaud sur ce terrain et cela l'a mis en confiance". "Sur ce terrain, tout est décuplé, la vitesse, le jeu" confie Lucas Tauzin en connaisseur, lui qui avait réalisé une énorme performance il y un an et demi lors de la victoire toulousaine dans cette même Arena en quart de finale de Champions Cup. Un paramètre qui convient aussi aux Toulousains, auteur de 19 essais depuis le début de la saison et qui voudront faire grimper ce chiffre."C'est toujours des matchs spectaculaires" nous dit le centre, de quoi nous donner l'eau à la bouche avant ce match de gala.

Le danger est donc matériel, collectif mais également individuel, et en premier lieu, il pourrait s'appeler Finn Russell. "C'est un facteur X dans leur équipe, c'est difficile de préparer un plan pour contrer ce genre de joueurs" déclare un connaisseur du poste, le demi d'ouverture Zack Holmes. "Il prend beaucoup d'initiatives et de risques quand il est en confiance". Et quand l'on demande à Laurent Thuery si un plan Finn Russell a été mis en place, la réponse est cash : "Non, ça se saurait ou sinon il faut me le donner. Dire que l'on a un plan, ça serait mentir". Celui qui a intégré le staff en 2015 s'en rend lui même compte en parlant. "Il faudra être fort au milieu du terrain pour lui laisser le moins d'espaces possibles, mais quand on lui laisse pas d'espaces, il met des petits coups de pied par-dessus décisifs". Le danger Russell sera "surveillé de près, mais pas n'importe comment".

Le bon moment pour affronter le Racing ?

L'un des enjeux de ce match est aussi le futur du Racing 92. En effet, après cette rencontre, les Franciliens défieront Exeter en finale de Champions Cup. Une interrogation est revenue souvent en conférence de presse : est-ce le bon moment pour le Stade de défier le Racing à l'approche de ce match capital pour Jacky Lorenzetti et son club. Pas tellement à en croire les Toulousains. "Je ne pense pas, ils ont un effectif de grande qualité, on est plus focaliser sur nous que sur eux" conçoit Laurent Thuery. "Je ne pense pas qu'il y ai un week-end où ils soient meilleurs à prendre, certains joueurs voudront se montrer pour être sur la feuille de match lors de la finale". Pour Lucas Tauzin, auteur d'un doublé face à Toulon, la réponse est aussi vite trouvée. "Ils peuvent se servir de nous comme préparation aussi, ils ne prendront pas ce match à la légère surtout avant une finale de Coupe d'Europe". Le Racing ne fera pas l'impasse, loin de là. Aux Toulousains donc d'aller chercher une victoire qui ferait beaucoup de bien dans les têtes et qui pourrai offrir une première place au classement.