Le joueur a déclaré se sentir fier "de poursuivre l’aventure sous les couleurs de son club formateur, l’emblème de sa Région". Franck Azéma en avait fait une de ses priorités pour l'avenir du club. "Nous avons vu Etienne grandir, progresser et s’épanouir, le conserver faisait partie de nos priorités. Il incarne ce profil de pilier moderne avec une excellente assise en mêlée fermée et plus généralement dans le secteur de la conquête mais aussi un rôle très actif dans le jeu de mouvement que nous cherchons à produire."