Å six points de Castres, 5e, et à cinq de l’Union Bordeaux-Bègles, 6e, La Rochelle peut-elle encore croire à la qualification à cinq journées de la fin de la phase régulière ? “On n’est pas loin quand même ! On n’est pas largué”, répond Kevin Gourdon. C’est vrai. Ce qui l’est aussi, c’est que le Stade rochelais n’est pas seul à lutter. Le Stade français, 7e, et Montpellier, 9e, entourent les Charentais-Maritimes, 8e. C’est donc une lutte à quatre ou cinq équipes pour une ou deux places qui est engagée. L’an passé, La Rochelle avait hérité de la plus mauvaise place, la septième.

Avec une série de cinq défaites, si la tendance n’est pas vraiment en faveur des partenaires de Victor Vito, ça ne reflète pas complètement la donne, estime Kevin Gourdon. “Samedi dernier, on fait un bon match à Castres, même si le score (25-11) n’est pas vraiment révélateur de ce qu’on a montré. On maîtrisait plutôt bien le match, à part quelques détails qui nous coûtent la victoire. Mais en première mi-temps, on était vraiment dedans.”

Kevin Gourdon (La Rochelle) contre les ScarletsIcon Sport

Ce qui plombe le bilan rochelais depuis cinq matchs, ce n’est pas tant les défaites, mais le manque de points quand les autres en grapillent. Hormis le bonus défensif contre Toulouse (19-23), le 24 mars, et donc un point pris sur les vingt-cinq en jeu lors des cinq dernières journées, les Jaune et Noir ne se payent plus depuis la victoire à Grenoble, le 17 février. “On est tous conscients de la situation. On sait qu’on a impérativement besoin de points”, réagit Kevin Gourdon.

La barre très haut

Tout n’est pourtant pas perdu pour les demi-finalistes de Challenge Cup (match contre Sale, le 20 avril à Marcel-Deflandre). Avec trois réceptions (Pau, Toulon, Bordeaux-Bègles) pour deux déplacements (Perpignan, et Lyon) lors des cinq dernières journées, les hommes de Jono Gibbes ont l’avantage des rencontres à domicile tout comme des oppositions face à trois concurrents qui ne postulent pas au Top 6. “Ce n’est pas pour cela qu’ils ne vont pas être dangereux”, balaye Gourdon.

Les Rochelais après la victoire au Stade françaisIcon Sport

L’international de poursuivre sur la voie que la qualification ne viendra pas des autres. “A nous d’être appliqués, de mettre notre jeu en place, dit-il. On l’a retrouvé un peu depuis Toulouse, notamment dans l’engagement où on est désormais beaucoup plus présent. Il faut continuer là-dessus. On a mis la barre très haut en termes d’investissement. On ne peut plus redescendre en dessous. Maintenant qu’on s’en sait capable, il faut le reproduire chaque week-end.”

Ces formules sont certes élimées mais elles vont toujours comme un gant aux fins de saison où les écarts sont faibles. Le pilier international Dany Priso les utilise pour parler des semaines à venir. “Tous les points vont être importants. Il faut en prendre le maximum, que ce soit à la maison ou à l’extérieur. Tout sera important sur la période qui arrive. Et tant mieux si on peut aller chercher des points à l’extérieur…” Avec une évidence : “ll nous reste trois matchs à la maison, c’est fini si on en perd un. Il faut prendre le maximum de points à la maison”. Pau est ce samedi le premier des cinq matchs. “La qualité de nos plaquages sera primordiale, ainsi que la discipline et la précision en défense”, annonce Jono Gibbes. Y’a plus qu’à pour rester dans la course...