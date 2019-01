Top 14 - Essai Gedimat : Et Raymond Rhule (Grenoble) s’envola…

On joue la 34e minute quand les coéquipiers de Setephano poussent dans les 22 mètres adverses, sans pour autant trouver une brèche. Face à une défense de fer, la solution viendra par le pied. Après une énième charge de Leva Fifita et profitant d’un avantage pour pénalité, l’ouvreur Matthieu Ugalde choisit une passe au pied lobée pour son ailier. C’est alors dans les airs que cela va se jouer entre Timoci Nagusa et Raymond Rhule.

À ce jeu-là, l’international springbok est le plus prompt. Face à un adversaire statique, le Grenoblois arrivé lancé, parvient à sauter plus haut que le Fidjien, et lui subtilise le ballon du bout des doigts. La grande classe !