64ème minute de jeu du dernier Racing 92 - Bordeaux : le deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa s'échappe auprès d'un ruck, perce sur cinquante mètres et retrouve au relais le pilier géorgien Gogichashvili puis Maxime Machenaud. L'action rebondit au large et, une première fois Boris Palu intervient dans la ligne et décale Juan Imhoff sur l'aile gauche. L'Argentin louvoie dans la défense adverse, crée un point de fixation et au soutien, Palu s'échappe au ras de la mêlée ouverte et aplatit un essai magnifique.