Top 14 - Essai Gedimat : Anthony Méric conclut une action pleine de fluidité

Facundo Isa tape un petit coup de pied rasant pour lui-même, le jeu rebondit côté droit à hauteur de la ligne médiane. Anthony Méric écarte sur François Trinh-Duc, le demi d'ouverture international prolonge le mouvement vers Raphaël Lakafia auteur d'une belle passe dans le dos pour Louis Carbonel. Malakafia Fekitoa est au relais, puis Brian Alainu'uese effectue une sublime passe après contact pour Bruce Devaux. Le tout jeune pilier varois perce et arrive à transmettre magnifiquement le ballon dans sa chute pour son Louis Carbonel à l'intèrieur. Ce dernier fixe parfaitement le dernier défenseur palois à l'entrée des vingt-deux mètres et effectue une dernière passe dans le bon tempo pour Anthony Méric qui file à toute vitesse derrière la ligne inscrire le cinquième essai des Rouge et Noir.

L'action a fait 60 mètres en deux temps de jeu et neuf passes. Elle témoigne des largesses défensives béarnaises.