Rugbyrama : Première satisfaction après ce match ?

Antoine Erbani : La victoire déjà. Après, malgré les conditions difficiles, on a pris pas mal de plaisir à mettre du volume, se faire des passes, peut-être un peu trop parfois, mais je pense qu'on s'est fait plaisir et c'est le principal. On va malgré tout se faire tout petit, on sait d'où l'on vient, mais on va pas bouder notre plaisir non plus.

C'était les consignes de beaucoup jouer à la main ?

A. E. : Les consignes ont été très claires. C'était un match de reprise inclus dans la préparation, donc on avait juste envie de s'envoyer et de se faire plaisir, de bien finir ce bloc et je pense que c'est ce qu'on a fait. Le mieux c'est de vivre les choses intensément comme on l'a fait.

Physiquement, comment se sent le groupe ?

A. E. : Je sais que là, malgré tout, il y a une division d'écart, la logique a été respectée. Même si on a fait des erreurs, c'était pas le moment d'être petits bras. C'était quand même un match de préparation qui venait valider quatre grosses semaines durant lesquelles on n'a pas eu beaucoup de repos. On était pas forcément prêt à 100 % à jouer, c'est pour cela qu'on a joué qu'une mi-temps pour la plupart. Mais je pense que ce match est à mettre au rayon des bonnes nouvelles.

Top 14 - Antoine Erbani (Pau) contre La RochelleMidi Olympique

La semaine de repos arrive à pic alors...

A. E. : Honnêtement oui, comme je l'ai dit, on n'a pas eu beaucoup de temps de repos la semaine. Les week-ends très peu aussi, on a eu deux gros stages, mais après on est content de ce qu'on a fait. On a très bien bossé et je pense que cette semaine est bien méritée.

Vous étiez capitaine pour cette première mi-temps, un signe fort du staff ?

A. E. : J'étais très honoré oui, après il ne faut pas non plus le prendre au-delà de ce que c'est. C'est un match de préparation, c'est toujours agréable d'avoir des responsabilités mais je suis encore récent dans le groupe. Je fais toujours au mieux, j'espère juste que ça continuera. Quentin (Lespiaucq) est le capitaine et on est quelques joueurs d'expérience dans le groupe. Le but est, déjà, collectivement ne pas reproduire les erreurs du passé et surtout d'accompagner Quentin. Je sais que j'avais laissé beaucoup de force quand j'étais à Agen à vouloir être un peu partout et je sais que je ne laisserai pas Quentin se mettre la tête à l'envers comme moi je l'ai fait dans le passé.

Il va y avoir une belle concurrence cette année en troisième ligne...

A. E. : Oui. On est moins nombreux que l'année dernière mais si on veut faire mieux que la saison passée il va falloir qu'on fasse tous mieux. Ce qui passe par une très grosse concurrence, pour que quand il y en a un qui est un peu moins bien, un autre prenne sa place et que le niveau ne change pas. On aura besoin de tout le monde forcément.