Entré en jeu prématurément face à Toulon la semaine précédente, pour remplacer un Stuart Oldin touché à la main, Enzo Hervé a assuré sans appréhension les lancements de jeu brivistes, pour une victoire nette et sans bavure (39-17).

Avec l’annonce de l’opération de la main et l’absence de l’Irlandais pour près de deux mois, le joueur formé au club se voit offrir une opportunité d’avoir du temps de jeu au sein de l’effectif limousin.



Une saison de Pro D2 réussie, et un retour en Top 14 !

Pour le jeune ouvreur, qui avait déjà joué 65 minutes en Top 14 il y a deux saisons, pas d’emballement : "J’ai déjà bénéficié de beaucoup de temps de jeu la saison passée en Pro D2 (16 matchs dont 13 comme titulaires) et l’arrivée de Jeremy Davidson m’a permis de faire un peu mon trou dans l’équipe. Avec la volonté du club de donner du temps de jeu aux jeunes, je savais que j’aurais aussi ma chance cette saison. Pour le moment les choses se passent bien pour moi."

Enzo Hervé - BriveIcon Sport

Titulaire à 4 reprises depuis le début de saison, l’ouvreur, qui fêtera ses 21 ans dimanche, n’avait connu cet honneur que lors de matchs à l’extérieur, avant cette grande première au Stadium face au champion de France toulousain : " C’est vrai que lors des matchs à l’extérieur ça ne s’était pas franchement bien passé pour Brive, mais j’étais fort de la confiance que m’a accordé le staff pour ce match face à Toulouse. Avec l’apport de notre public et notre détermination à rester invaincu à la maison, j’ai dû me mettre au niveau. Les leaders m’ont accompagné et avec Julien Blanc, qui a livré un match énorme, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice."

" Enzo est un garçon travailleur et attentif aux conseils" "

Pour Jeremy Davidson et son staff, la confiance donnée au Dordognais d’origine est plus que méritée : "Enzo est un garçon travailleur et attentif aux conseils qu’on lui transmet. Au contact de garçons comme Stuart (Olding) ou Thomas (Laranjeira), il apprend énormément et se met au service du collectif. Il a su faire beaucoup d’effort pour être au niveau sur le plan physique et la récompense de son travail lui vaut naturellement de gagner du temps de jeu."

Enzo Hervé - BriveIcon Sport

Un travail qui a transformé ce solide gaillard d’1m77 pour 89 kg : "On a la chance que le staff nous donne des responsabilités malgré notre jeune âge. Des garçons comme Simon-Pierre Chauvac, Retief Marais ou jusqu’à l’an passé Demba Bamba, en ont profité pour aider le club à grandir. Jouer en Top 14 est une chance unique, chaque semaine on affronte de grandes équipes et de grands joueurs. C’est une vraie opportunité pour continuer de progresser au plus haut niveau."

Top 14 - Jeremy Davidson, entraîneur de BriveIcon Sport

Et pour parfaire cette progression linéaire, Enzo Hervé postule une fois encore à une place de titulaire pour un toujours difficile déplacement à La Rochelle. L’occasion de montrer une fois encore sa progression dans les matchs à l’extérieur, où Brive est toujours en recherche de ses premiers points cette saison.