Top 14 - Enzo Forletta (Perpignan) : "On ne se paye pas"

Rugbyrama : Quel constat tirez-vous de ce quatorzième revers consécutif ?

Enzo Forletta : C’est le même que nous tirons à chaque fois. Nous sommes capables de mettre notre adversaire sous pression, mais on ne pas paye pas en concrétisation. On fait le plus dur, et dés qu’on arrive dans les zones de marques, on ne trouve plus de solution. Du coup c’est trop facile pour eux. Ils ont beau souffrir, ils n’ont qu’à regarder le tableau d’affichage pour se rassurer. Nous, on n’avance pas, et eux inscrivent des points dés qu’ils le peuvent.

Que pensez-vous qu’il vous manque dans ces instants de défaillances ?

E.F. : Je ne sais pas, vraiment. C’est difficile à analyser. De la rigueur sans doute, et de la confiance en nous aussi, bien sur. Nous ne sommes pas dans une période qui nous permette de nous lâcher complètement. Nous devons régler ce problème. Ce n’est pas possible de réaliser ce genre de prestation pour un niveau d’efficacité aussi moyen.

Top 14 - Gaël Fickou (Stade Français) contre PerpignanIcon Sport

Dans quel état d’esprit l’équipe sort-elle de ce genre de match ?

E.F. : Je n’ai pas vu un mec baisser la tête et rendre les armes. Je ne sais pas ce qui se passerait ailleurs dans une autre équipe qui vivrait ce genre de situation. La répétition de ce genre de contreperformances pourrait fissurer le groupe et pousser les uns et les autres à jouer leur carte personnelle. Cela ne se passe pas chez nous. Nous savons tous où nous voulons aller. Nous allons poursuivre notre travail collectif et tenter de trouver des solutions à nos manquements. Comme nous le faisons depuis le départ.

Vous avez évoqué vos difficulté offensives, mais sur cette rencontre ce sont surtout les erreurs défensives qui ont grevés votre performance. Trois placages ratés sur le premier de Lester Etien, un placage manqué en bout de ligne sur l’essai de Waicea, et un autre sur l’essai de Fickou : cela fait beaucoup tout de même…

E.F. : Cela fait beaucoup trop, je vous le concède.

Propos recueillis par Guillaume Cyprien