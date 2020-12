15. Brice Dulin (La Rochelle – 38%)

Au Racing 92 au début de l’année, l’arrière a déménagé à La Rochelle à l’intersaison. Depuis son arrivée en Charente-Maritime, l’arrière est en grande forme. En concurrence avec Dillyn Leyds, le Français a disputé six rencontres avec La Rochelle pour cinq titularisations et un essai inscrit. Ces performances l’ont même amené à endosser le maillot du XV de France pour la première fois depuis 2017 lors de l’Autumn Nations Cup en novembre dernier. Il a d’ailleurs été élu meilleur joueur de cette compétition.

14. Arthur Retière (La Rochelle – 10 %)

Joueur indispensable de La Rochelle, l’ailier français enchaîne les performances XXL avec les Jaunards. Auteur de sept essais la saison dernière, il commence fort cette nouvelle saison avec déjà six réalisations en seulement huit rencontres disputés. On se souvient notamment de son triplé lors de l’éclatante victoire de La Rochelle sur le Castres Olympique 62 à 3. Grâce à sa régularité au plus haut niveau, l’ailier a été appelé par Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France et il a honoré sa première sélection lors du dernier match du Tournoi des 6 Nations 2020 face à l’Irlande fin octobre.

13. Virimi Vakatawa (Racing 92 – 64%)

Le centre francilien est peut-être le meilleur centre du monde actuellement. Avec sa puissance, ses crochets et sa capacité à casser les plaquages adverses, il est un véritable poison pour les défenses. Sa capacité à passer après contacts permet aussi au centre international français de faire régulièrement briller ses coéquipiers. Évidemment titulaire indiscutable avec le Racing 92, il est aussi indispensable avec le XV de France. Cet automne, il a d’ailleurs été à la conclusion de deux essais avec les Bleus contre l’Irlande lors du dernier match des 6 Nations puis contre l’Écosse à Murrayfield.

Virimi Vakatawa avec le Racing 92 face aux SaracensIcon Sport

12. Pita Ahki (Toulouse – 16%)

Pas le joueur le plus médiatisé de l’effectif toulousain, le centre néo-zélandais est pourtant une pièce maîtresse du Stade toulousain. Le manager du club haut-garonnais Ugo Mola lui fait une totale confiance. Joueur de devoir par excellence, il compte 13 matchs de Top 14 en 2020 dont 10 titularisations avec les Rouge et Noir. Souvent utilisé comme premier attaquant, il est doté d’une grande capacité à faire jouer après lui. Il est souvent à l’origine des exploits de ses coéquipiers.

11. Cheslin Kolbe (Toulouse – 81%)

Le Champion du monde 2019 avec l’Afrique du Sud est une des plus grande, si ce n’est la plus grande star du Top 14. Capable de foudroyer toute une défense à lui tout seul, ses exploits individuels sont attendus chaque week-end par les supporters du Stade toulousain et redouter par les supporters adverses. Avec un crochet intérieur redoutable et une vitesse impressionnante, l’ailier est un finisseur hors pair. Il a notamment déjà marqué six essais en championnat depuis le début de la saison.

10. Romain Ntamack (Toulouse – 62%)

À seulement 21 ans, le demi d’ouverture s’est installé comme le patron du XV de France à ce poste. Positionné en dix ou au centre avec le Stade toulousain, Ntamack est un excellent animateur doté d’une vision du jeu supérieur à la normale. Solide face aux perches lorsque Ramos ne joue pas avec Toulouse, il s’est aussi montré capable d’endosser ce rôle avec les Bleus lors des matchs de novembre où il a été impeccable dans ce secteur.

Top 14 - Romain Ntamack (Toulouse) contre ClermontIcon Sport

9. Antoine Dupont (Toulouse – 85%)

Capable d’exploit dès qu’il a le ballon en main, le demi de mêlée est un phénomène à son poste. Véritable danger au bord des rucks, Antoine Dupont se sert de sa taille et de son centre gravité bas pour désarçonner les défenses adverses. En étant fort du haut du corps, il casse de nombreux plaquages. Le numéro 9 des Bleus et du Stade Toulousain est aussi capable de marquer des essais comme lors du test-match contre le pays de Galles en novembre dernier où il a inscrit un doublé.

8. Grégory Alldritt (La Rochelle – 58%)

Le numéro huit de La Rochelle et de l’équipe de France s’est installé comme une référence à son poste cette saison. Énorme défenseur, il a fait mal aux attaques du Top 14 avec des plaquages souvent appuyés et en avançant. Cette année, Alldritt semble aussi avoir passé un cap offensivement. Encore plus présent qu’avant, ces courses tranchantes mettent à mal les adversaires du Gersois. Pas forcément très spectaculaire, le troisième ligne est surtout un joueur très propre et très précis.

7. Sekou Macalou (Stade Français – 20%)

Le flanker parisien a d’énormes qualités athlétiques. Capable d’aller aussi vite qu’un ailier en plus d’être puissant, Macalou est redoutable lorsqu’il est en pleine forme. Depuis la reprise de la saison, il est impressionnant avec le Stade Français. Il a notamment marqué les esprits lors de la réception de La Rochelle où il a inscrit un doublé mais aussi été précieux défensivement. Ses performances l’ont même conduit à revenir avec les Bleus cet automne pour disputer les deux derniers matchs de l’Autumn Nations Cup.

6. Charles Ollivon (Toulon – 56%)

Capitaine du XV de France, il est le meneur de cette génération qui séduit de nouveau les Français sur la pelouse. Avec un énorme Tournoi des 6 Nations et des matchs de haut niveau avec les Bleus cet automne, le joueur est aussi excellent avec son club, même s’il n’a pas souvent joué avec les Toulonnais (seulement 5 matchs en 2020 en Top 14). Souvent décisif défensivement, il est aussi un excellent attaquant avec des lignes de courses qui lui permettent d’être à la conclusion d’actions menées par les trois-quarts.

Top 14 - Charles Ollivon (Toulon)Icon Sport

5. Sébastien Vahaamahina (Clermont – 13%)

Avec cette exclusion en quart de finale de coupe du Monde en 2019, le deuxième ligne a eu du mal à repartir de l’avant à la suite de cet évènement. Mais le fait d’avoir annoncé sa retraite internationale et la longue période de repos forcée due au confinement et à l’arrêt du championnat semble l’avoir totalement libéré. Depuis la reprise de la saison, il est énormément utilisé par Franck Azéma. Il a disputé neuf matchs dont huit comme titulaire. Véritable soutien de son pilier en mêlée, il est aussi très rude en défense.

4. Bernard Le Roux (Racing 92 – 68%)

Véritable soldat du pack francilien, le deuxième ligne est indispensable pour plusieurs raisons. Déjà, son gabarit longiligne lui permet d’être un des meilleurs sauteurs et contreurs en touche. Finalement assez peu utilisé avec le Racing puisqu’il est l’un des cadres du XV de France, il est tout de même précieux dès qu’il est disponible pour le club francilien, notamment en défense et dans les tâches obscures.

3. Mohamed Haouas (Montpellier – 37%)

Pilier droit indiscutable du MHR depuis la saison dernière, il est devenu en 2020 le pilier droit titulaire du XV de France grâce à d’excellents matchs avec Montpellier et une bonne adaptation au système de jeu mis en place par le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié. Doté d’une excellente tenue en mêlée fermée, il est aussi très mobile malgré son gabarit. Cette saison, il montre que sa forme est similaire à celle de la saison dernière puisqu’il joue régulièrement avec le MHR avec qui il a notamment marqué deux essais cette saison.

Mohamed Haouas - MontpellierIcon Sport

2. Julien Marchand (Toulouse – 53%)

Qu’il soit sous le maillot du Stade toulousain ou avec le maillot tricolore, le talonneur est performant à chaque fois qu’on fait appel à ses services. En concurrence avec Mauvaka à Toulouse et avec Mauvaka et Chat en équipe de France, il garde tout de même une petite longueur d’avance notamment grâce à sa mobilité et sa régularité dans ses lancés en touche. Impeccable défensivement, il est aussi très fort sur l’homme offensivement.

1. Cyril Baille (Toulouse – 66 %)

Le pilier du Stade Toulousain est un pur travailleur de l’ombre. Rarement en vue sur les terrains, il est pourtant essentiel avec le XV de France ou le Stade toulousain. Toujours au soutien de ses coéquipiers, il est aussi capable de parfaitement passer le ballon au contact. Solide dans le secteur de la mêlée fermée, il est tout aussi solide en défense. Que ce soit avec les Bleus ou avec les Rouge et Noir, Cyril Baille ne déçoit pas lorsqu’il est sur un terrain. Souvent titulaire avec le XV de France, il a connu la joie de marquer son premier essai en bleu lors du test-match contre le pays de Galles en octobre dernier.