Si Julien Blanc et Quentin Delord ont quitté leur club de cœur, c’est avant tout pour trouver du temps de jeu, comme l’explique le récent champion du monde des moins de 20 ans : « La politique de Brive n’était pas axée sur son centre de formation, c’est pourquoi j’ai fait le choix de partir à Lyon, où Pierre Mignoni et son staff me proposait du temps de jeu et la possibilité de découvrir le haut niveau. » Depuis, la politique briviste a changé avec l’arrivée au poste de manager de Jérémy Davidson et le choix de confier l’opération « remontée » au Géorgien Vasil Lobzhanidze et au pur produit local David Delarue (22 ans chacun).



Jeunes mais déjà forts de solides expériences

Titulaire naturel de ce quatuor, Vasil Lobzhanidze va connaitre sa deuxième coupe du Monde au Japon à partir de fin septembre. Pour David Delarue, c’est une blessure en cours de saison passée qui a quelque peu freinée sa progression. Alors pour renforcer ses effectifs à ce poste clé, Brive a fait le choix de « rapatrier » deux jeunes pousses de son centre de formation, pour parfaire leur évolution sous les yeux de Jean-Baptiste Péjoine, demi de mêlée légendaire du club corrézien, et dorénavant entraineur des lignes-arrières : « On va bénéficier de 4 profils très complémentaires à ce poste clé. Le staff va ainsi avoir plusieurs options tactiques et le retour de Julien et Quentin s’inscrit dans cette envie de proposer des choses différentes en fonction de leurs qualités respectives. En ce début de saison, j’ai pris la mesure de ce que chacun peut apporter à l’équipe. On doit être patient avec ces jeunes joueurs et le staff est là pour apporter ses conseils afin de faciliter la progression de chacun et leur permettre d’atteindre une certaine maturité, essentielle pour le poste. »

Julien BlancRugbyrama

L’envie de « croquer » et de s’installer dans la durée

Pour Quentin Delord et Julien Blanc, c’est un esprit de conquête qui guide ce retour aux sources. Après des passages respectifs par Lyon et Pau, où les deux hommes ont découvert le Top 14, l’aventure briviste est apparue comme une évidence. Pour l’ancien Palois, c’est aussi la volonté de s’inscrire dans le projet local : « Je suis très heureux de revenir à Brive après mes expériences à Béziers et à Pau. C’est un club qui est en train de grandir et j’ai la volonté de m’inscrire dans ce projet. Jean-Baptiste Péjoine a été un joueur emblématique du club et j’ai envie de profiter de son expérience pour m’insérer très vite dans le groupe et tout donner pour ce club cher à mon cœur. » Même logique pour le champion du monde, natif d’Objat en Corrèze : « A Lyon j’ai appris beaucoup au contact de joueurs comme Frédéric Michalak et Jonathan Wisniewski. Pierre Mignoni m’a également apporté son expérience et j’avais aussi la possibilité de rester dans le Rhône. Mais j’ai toujours eu envie de porter les couleurs de mon club de cœur et fouler la pelouse d’Amédée-Domenech. C’est un coup de fil de Jérémy Davidson qui a pesé dans la balance et je suis heureux de retrouver ma famille et ma région d’origine, pour donner le meilleur de moi. »

Comme les Mousquetaires, les demis de mêlée brivistes vont devoir composer pour tirer leur épingle du jeu. Au retour de la Coupe du monde, le staff devra faire des choix, guidé par la volonté d’aider ces jeunes joueurs à progresser et s’inscrire dans la durée au CAB.