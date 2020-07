L'arrière anglais, qui avait quitté les Saracens un an plus tôt, a évoqué, dans The Rugby Paper, ce départ inattendu vers le Var : "À la fin d'un entraînement, mon agent m'a appelé en me demandant si je savais parler français. J'ai répondu : "Mais qu'est-ce que tu veux dire ?" Il m'a raconté que Toulon s'était renseigné. En une semaine, l'affaire a débuté et un accord était trouvé dans la foulée. Donc, c'est incroyable. Je n'y croyais pas au début (...) c'est une opportunité incroyable de venir dans le Sud de la France. Je devais la prendre."

Dans l'hebdomadaire britannique, ce joueur encore jamais apparu en équipe première en dit plus son style et son parcours. "Je suis un arrière à la base mais je peux jouer à l'aile tout autant. J'admire vraiment les joueurs comme Cheslin Kolbe ou Telusa Veianu, des gars dynamiques qui ont des appuis. J'aime à penser que je partage ces qualités. J'aime avoir de la liberté, je ne suis pas un arrière classique qui tape dans le ballon. Je pense que j'offre quelque chose de différent." Enfin, le nouvel espoir du RCT est revenu sur son départ des Saracens l'été dernier, où son grand-frère Elliott évolue encore : "J'étais aux Saracens jusqu'aux U18 et ils ne m'ont pas proposé de contrat. Mais l'académie ici (Ealing) est 100 % professionnelle. C'est un club qui est prêt pour le Premiership et l'académie y joue un grand rôle."