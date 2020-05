Rugbyrama : Racontez nous comment votre nomination s'est déroulée…

Dimitri Szarzewski : Laurent (Travers) m'a appelé il y a une dizaine de jours et m'a proposé d'intégrer le staff. Nous en avions déjà discuté par le passé, mais je savais que je devais d'abord me former. Quand bien même j'ai été joueur au plus haut niveau, entraîner, c'est un vrai métier. Ça ne s'improvise pas. Ça demande du temps, de l'investissement, de la réflexion pour mettre en place ses idées. Ensuite, tout a été très vite.

Justement, vous attendiez-vous à rejoindre le staff de l'équipe professionnelle aussi rapidement ?

D.S. : Non, vraiment pas. Mais, je ne pouvais pas rater une telle opportunité. Et puis pour prendre confiance, il faut passer à l'action. À moi de faire ce qu'il faut pour rendre l’équipe performante. Je sais que je serai très bien entouré. C'est un nouveau départ. Une nouvelle aventure qui commence.

Etait-ce votre plan de reconversion ?

D.S. : En 2013, j’avais passé mon DE (ndlr : Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport) dans l'optique de préparer ma reconversion. J’ai toujours été attiré par cet aspect-là du sport. Avant même de prendre ma retraite de joueur, j'ai commencé à m'investir un peu auprès des jeunes, au sein de l'académie du Racing mais aussi à travers les stages que l’on a créés avec Yannick (Nyanga). J'avais envie de savoir si ça allait me plaire. Et puis, j’ai travaillé avec les cadets puis les espoirs. J'avoue prendre beaucoup de plaisir à essayer de transmettre, à partager ma passion.

Top 14 - Dimitri Szarzewski (Racing 92) contre ToulouseIcon Sport

Quel sera votre rôle ?

D.S. : Je serai en charge de la défense et de la technique au poste de talonneur. C’est un secteur de jeu que j’ai toujours aimé, pour lequel je me suis souvent posé des questions lorsque j'étais joueurs pour tenter de trouver des solutions.

Appréhendez-vous de prendre vos nouvelles fonctions dans un contexte très particulier ?

D.S. : On vit une période quand même assez difficile. Les interrogations sont nombreuses. On ne sait toujours pas quand la reprise effective pourra se faire, ni à quelle date reprendra le championnat. Nous attendons de savoir si nous allons pouvoir bénéficier des tests de dépistage. Il y a donc forcément un peu d'appréhension.

Quand entrerez-vous en fonction officiellement ?

D.S. : En raison de la situation actuelle, je pense que je prendrai mes fonctions probablement au mois de septembre. Cela va me laisser le temps de bien me préparer.