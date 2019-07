"Je voudrais, en quelques mots, remercier pour leur soutien chaleureux et permanent, tous nos supporters qui ont accompagné l'équipe que j'ai eu l'honneur d'encadrer pendant dix saisons. Merci au club qui m'a tant apporté, dans ma carrière de joueur puis d'entraîneur. Merci aux dirigeants du CAB pour la confiance constamment renouvelée durant dette dernière décennie. Sans oublier les staffs au complet. Partager leur quotidien a été pour moi un grand plaisir et un enrichissement personnel. Mes pensées vont également à tous les services administratifs du club, ainsi qu'aux agents municipaux de la ville de Brive pour leur professionnalisme et leur réactivité. Puis aux joueurs qui peuvent être fiers de leur palmarès dans un club au budget limité mais ne manquant pas d'autres ressources. Un grand merci, vous allez me manquer ! Les huit saisons de Top 14, les deux saisons de Pro D2, avec remontée immédiate, trois quarts de finale de Challenge européen, une demi-finale attestent, si besoin était, d'un état d'esprit irréprochable basé sur la combativité, la générosité et, le plus important, le lien affectif entre joueurs et entraîneurs sans lequel aucun résultat pérenne n'est possible. Je suis désormais le premier supporter du CA Briviste à qui je souhaite bon vent."